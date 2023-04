Schütze verschanzt: Cobra-Einsatz nach Bluttat im Raum Melk

Eine Bluttat mit einem Toten hat sich am Donnerstagabend in Pielach, einer Katastralgemeinde von Melk, ereignet.

Eine Bluttat mit einem Toten hat sich am Donnerstagabend in Pielach, einer Katastralgemeinde von Melk, ereignet. Ein Mann dürfte den Partner seiner Mutter erschossen und sich in Folge in einem Haus verschanzt haben, bestätigte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage Medienberichte. Ein Großaufgebot der Exekutive stand im Einsatz. Auch die Sondereinheit Cobra rückte an. Der Einsatz war in den späten Abendstunden noch im Laufen.

Für das Opfer kam jede Hilfe zu spät. Der Mann erlag seinen schweren Verletzungen. Die Mutter des mutmaßlichen Schützen wurde psychologisch betreut.

(APA)