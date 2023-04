Investoren sehen Krisengefahr

Die Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeitswelt gefolgt von Zinserhöhungen setzen dem Markt für Gewerbeimmobilien derzeit zu.

Eine Umfrage der US-Großbank JPMorgan unter Investoren identifizierte Gewerbeimmobilien als die wahrscheinlichste Ursache einer potenziellen Krise. Denn die Branche kämpft momentan mit vielerlei Herausforderungen. Die Auslastung der Büros erholt sich immer noch nicht auf das Vor-Pandemie-Niveau, und das hat Folgen, auch für den Einzelhandel. Zum geänderten Arbeits- und Einkaufsverhalten der Menschen, die immer noch viel Zeit im Homeoffice verbringen und viele Besorgungen online erledigen, kommt auch das neue Zinsumfeld hinzu.

Die Europäische Zentralbank (EZB) erhöhte innerhalb des vergangenen Jahres den Leitzins von 0,0 auf 3,5 Prozent, um die Inflation zu bekämpfen. Damit stiegen nicht nur die Finanzierungskosten für Bauvorhaben, sondern auch die Refinanzierung bestehender Immobilien. Risiken aus diesem Sektor für Banken und andere Finanzunternehmen müssen nach Ansicht der Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF) Kristalina Georgieva überwacht werden.

Europäische Institute, die Gewerbeimmobilien finanzieren, seien zwar besser aufgestellt als ihre US-Rivalen, sagen Analysten – doch Risiken bleiben. Der IWF schätzt, dass im vergangenen Jahr Gewerbeimmobilien rund sechs Prozent der Bankkredite in Europa ausmachten. In den USA beliefen sich diese Engagements dagegen auf 18 Prozent. Somit seien europäische Institute für anstehende Risiken besser positioniert.

Branche hängt stark von kleineren Geldinstituten ab

Sollten sich jedoch systemische Risiken abzeichnen, so seien nordische Institute und die auf die Finanzierung von Gewerbeimmobilien spezialisierten deutschen Banken diesen stärker ausgesetzt, merkten die Experten von Barclays an. Der IWF sieht die Lage der Gewerbeimmobilien zunehmend mit Sorge, weil die Branche stark von kleineren Geldinstituten abhängt. In Deutschland beliefen sich Kredite für Gewerbeimmobilien laut IWF Mitte vergangenen Jahres auf 4,4 Prozent des Gesamtkreditvolumens der Finanzinstitute.

Prognose: Bewertungen von Gewerbeimmobilien fallen um 20 Prozent

„Auch in Europa kann es immobilienbezogene Schwachstellen im Finanzsystem geben", sagt Ökonom Andrew Burrell. Allerdings zeichnete sich bisher keine große Gefahr für die Banken ab. Burrel prognostiziert, dass Bewertungen von Gewerbeimmobilien in der Eurozone rund 20 Prozent fallen werden, bevor sie ihren Tiefpunkt erreichten.

Nach Angaben von Barclays sind schwedische Geldinstitute bei solchen Risiken stärker exponiert. Das Kreditvolumen schwedischer Immobilieninvestoren hatte sich 2021 mit 2,3 Billionen schwedischen Kronen (203 Mrd. Euro) im Vergleich zu 2012 nahezu verdoppelt. Zudem hoben Analysten eine höhere Konzentration der Risiken bei den auf Immobilien spezialisierten deutschen Banken hervor, wie die Aareal Bank, die Deutsche Pfandbriefbank und Berlin Hyp. Die Aareal Bank wollte hierzu keine Stellung nehmen. Die PBB und Berlin Hyp waren zunächst für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Rund 30 Prozent Anteil an notleidenden Krediten

Bankaufseher der EZB hatten im vergangenen Jahr bei den meisten Geldhäusern Defizite in den Abläufen erkannt, wie sie die Zahlungsfähigkeit ihrer potenziellen Kreditnehmer einschätzen. Rund 30 Prozent der notleidenden Kredite bei den europäischen Banken sind der Notenbank zufolge im Bereich der Gewerbeimmobilien. (APA/Reuters)