Salzburg wählt: SPÖ fürchtet Absturz, FPÖ und KPÖ könnten überraschen

386.947 Salzburgerinnen und Salzburger entscheiden heute, ob die Koalition aus ÖVP, Grünen und Neos fortbestehen soll. Die SPÖ fürchtet ein Debakel, die FPÖ hofft auf ein Rekordplus. Der KPÖ könnte die Rückkehr in den Landtag glücken.

Salzburgs „Dirndlkoalition“ bestehend aus ÖVP, Grünen und Neos ist die einzige Dreierkoalition in einem Bundesland. Ob sie Geschichte ist, entscheiden heute 386.947 Salzburgerinnen und Salzburger, die aufgerufen sind, einen neuen Landtag zu küren. Und dabei ist die Auswahl groß wie nie: Erstmals werden am Wahltag acht wahlwerbende Gruppen landesweit auf dem Stimmzettel stehen. Neben den drei genannten sowie SPÖ und FPÖ haben auch die KPÖ Plus, die Liste „Wir sind Salzburg“ und die „MFG“ ihre Wahlvorschläge eingebracht. Votiert werden kann bis 16 Uhr, einzig in Maria Alm im Pinzgau haben die Wahllokale bis 17 Uhr geöffnet - kurz darauf soll die erste Hochrechnung vorliegen. Schon jetzt: ein Blick auf Kandidaten, Ausgangslagen und Chancen der Parteien.

Die ÖVP dürfte den Umfragen zufolge abermals als erste Partei aus der Wahl gehen. Allerdings: Die 37,8 Prozent von 2018 dürften sich nicht ausgehen. Davon entmutigen lassen will sich Landeshauptmann Wilfried Haslauer nicht. Er geht zum vierten Mal als Spitzenkandidat ins Rennen (wird die Doppelkandidatur von 2004 mit Franz Schausberger hinzugezählt, ist es sein fünfter Antritt). Im Gegenteil: Im Wahlkampf betonte der 66-Jährige, den Trend der verlierenden Landeshauptleute-Parteien brechen zu wollen. Immerhin: Mit Krisenmanagement hat er Erfahrung. So übernahm der Jurist die Partei nach dem historischen Debakel 2004, als sie hinter die SPÖ zurückfiel und auch den Landeshauptmann verlor. Nach dem Finanzskandal konnte er in der vorgezogenen Wahl 2013 das Blatt wenden und bildete eine Dreierkoalition, zunächst mit Grünen und Team Stronach, dann mit Grünen und Neos. Ob sich letztere neuerlich ausgeht, ist fraglich. Fest steht: Die „Absolute“ gilt als unerreichbar – die ÖVP errang sie in Salzburg nur 1945 und 1984. Das bisher schwächste Ergebnis der ÖVP setzte es indes vor gar nicht allzu langer Zeit: 2013 erhielt man nur 29,01 Prozent.

Die SPÖ führt erstmals Spitzenkandidat David Egger ins Feld. Als „Content Manager“ vom Red Bull Mediahouse kommend, übernahm er vor drei Jahren eine tief angeschlagene Partei – 2018 fielen die Sozialdemokraten mit nur 20 Prozent auf den tiefsten Wert in der Geschichte. Zuvor beschränkte sich Eggers politischer Radius auf die 6000-Einwohner-Stadt Neumarkt am Wallersee im Flachgau, wo er nach fünf Jahren als Gemeindevertreter seit vier Jahren das Amt des Vizebürgermeisters bekleidet. Nun lautet sein Ziel: nicht hinter die FPÖ und nicht auf Platz drei fallen - beides gab es in Salzburg für die Roten nämlich noch nie, könnte heuer aber passieren. Denn: Der aktuelle Zwist um die Führung der Bundespartei – die Mitgliederbefragung beginnt morgen, Montag – ist Umfragen zufolge nicht hilfreich. Letztere prognostizieren mit 17 Prozent einen neuerlichen Tiefststand.

Die FPÖ geht sehr selbstbewusst in die Wahl - untermalt mit einem eigenen Wahlkampfsong. „Wir kämpfen um Platz eins“, betonte Marlene Svazek nicht nur einmal und stellte in Richtung SPÖ klar: Man werde „sicher nicht den Dritten zum Landeshauptmann in diesem Bundesland machen“. Ziel der 30-Jährigen ist es vielmehr, eine Linkskoalition abzuwählen und eine „schwarz-rote Stillstandskoalition“ zu verhindern. Tatsächlich könnte Svazek, die die Freiheitlichen zum zweiten Mal in eine Landtagswahl führt, ein Rekordergebnis gelingen: Während der 2018 aus der FPÖ ausgeschlossene Ex-Parteichef Karl Schnell damals mit einer eigenen Liste (FPS) an den Start ging, stehen die Blauen nun wieder vereint da. Und könnten ihre bisherige Höchstmarke von 19,58 Prozent aus dem Jahr 1999 sowie die 18,8 Prozent von vor fünf Jahren nun mit bis zu 25 Prozent übertreffen.

Turbulent gestalteten sich die vergangenen Monate für die Grünen: Als im Herbst 2022 die Spitze der Landespartei nach dem Rücktritt von Heinrich Schellhorn wegen eines Pflegeskandals plötzlich vakant wurde, sprang die 53-jährige Martina Berthold ein. Ein Wahlziel in Prozent wollte die gebürtige Linzerin seither nicht nennen, wohl aber gilt der Fortbestand der Dirndlkoalition als ihr großes Anliegen. Dabei helfen könnte Umfragen zufolge das grüne Kernthema Klimaschutz. Allerdings nicht über die Maßen: Der Partei, die von 9,3 Prozent weg startet, wird ein Stagnieren prognostiziert – und damit ein deutlicher Abstand zum bisherigen Rekordergebnis von 2013 mit 20,18 Prozent.

Ebenfalls weiter mitregieren möchten die Neos, die ihrerseits eine neue Spitzenkandidatin ins Feld schicken: Andrea Klambauer gab nach dem Rücktritt von Landessprecher Sepp Schellhorn im Juni 2021 als Ziel an, 20.000 Salzburgerinnen und Salzburger auf die pinke Seite ziehen zu wollen. Die Ausgangslage: 2018 hatten die Neos 18.225 Stimmen (7,3 Prozent) erhalten und wurden danach erstmals in Österreich Teil einer (Landes-)Regierung. Eine Zusammenarbeit in einer Regierung schließt die 46-Jährige lediglich mit der FPÖ aus, Meinungsforscher wiederum halten einen pinken Zugewinn für eher unwahrscheinlich.

Deutlich zulegen könnten die Kommunisten mit Kay-Michael Dankl an der Spitze. Der 35-jährige Historiker war von 2015 bis 2017 Bundessprecher der Jungen Grünen, nach deren Rauswurf aus der Partei 2017 fand er in der KPÖ Plus eine neue politische Heimat. 2018 holte er bei der Gemeinderatswahl in Salzburg einen Sitz und führte damit die KPÖ erstmals seit 1962 wieder ins Rathaus zurück. Im Landtag war die Partei bis dato nur einmal vertreten: 1945 erreichte die KPÖ 3,8 Prozent und ein Mandat. Heuer werden ihr sechs Prozent zugetraut.

Den Sprung in den Landtag, für den die Hürde von fünf Prozentpunkten genommen werden muss, verpassen dürften die beiden Corona-Maßnahmen-kritischen Listen „Wir sind Salzburg" (Wirs) mit dem Listen-Ersten Gerhard Pöttler und „Menschen Freiheit Grundrechte" (MFG) mit Spitzenkandidat Patrick Prömer.

Der Wahltag auf einen Blick Die „Presse“ begleitet Sie ab 15 Uhr – an dieser Stelle – live durch den Wahltag. Bis 17 Uhr sind die Salzburgerinnen und Salzburger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben - kurz danach soll die erste Hochrechnung vorliegen. Das vorläufige Endergebnis könnte laut Landeswahlbehörde erst recht spät - rund um 22 Uhr - eintreffen. Es wird aber bereits ein vollständiges sein: Die Briefwahl wird (wie schon 2018) gleich am Sonntag ausgezählt; die Möglichkeit der Wahlkartenwahl in "fremden" Wahlkreisen gestrichen. Auch die Vorzugsstimmen müssen bereits am Wahlabend ausgezählt werden. Beim Ergebnis für Salzburg-Stadt gibt es eine Besonderheit: Gegen 18 Uhr wird die Behörde ein Ergebnis ohne Briefwahlstimmen veröffentlichen. Erst gegen 21 Uhr wird das Ergebnis inklusive Briefwahl vorliegen - was ein Mitgrund für das voraussichtlich späte Vorliegen eines Gesamtergebnisses sein könnte.

Der Liveticker zum Mitlesen: