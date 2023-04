Die Stars der Klassik ersteigern!

Auktionswoche im Dorotheum: Classic Week mit Gemälden Alter Meister, Gemälden des 19. Jahrhunderts und Antiquitäten am 2. und 3. Mai 2023.

Das Dorotheum startet seine großen Frühjahrsauktionen mit der Classic Week. In der ersten Maiwoche klingt die Auktionsglocke zu Gemälden Alter Meister, zu Gemälden des 19. Jahrhunderts und zu Möbeln und Antiquitäten.

Die längst fällige Wiederentdeckung und Wertschätzung der Kunstproduktion von Frauen rückte in letzter Zeit viele Größen ins Rampenlicht von Ausstellungen und wissenschaftlicher Forschung. Werke mehrerer dieser zunehmend gefragten Künstlerinnen des 17. Jahrhunderts werden am 3. Mai 2023 in der Auktion Gemälde Alter Meister angeboten, unter anderem herausragende Arbeiten von Fede Galizia, Artemisia Gentileschi und Orsola Maddalena Caccia.

Fede Galizia: „Judith mit dem Kopf des Holofernes“. Dorotheum

„Museumsqualität“ attestiert Dorotheum-Experte Mark MacDonnell Fede Galizias Ölbild „Judith mit dem Haupt des Holofernes“: „Es ist ein bisher unbekanntes Meisterwerk, eine wichtige, signierte Wiederentdeckung dieser bedeutenden Künstlerin.“ Im Laufe ihrer Karriere beschäftigte sich die bereits im Alter von 20 Jahren für ihre Stillleben bekannte Malerin immer wieder mit der alttestamentarischen Geschichte von Judith und Holofernes. Entschlossen, stark und stolz zeigt sie ihre Judith, während viele ihrer männlichen Kollegen das Augenmerk auf die Femme fatale, die Mörderin und die Grausamkeit von Holofernes' Tod legen – ein ganz anderes Narrativ also.

Große Namen

Unter den Altmeistern herausragend sind Werke von Jan Brueghel II., Bartholomäus Bruyn oder Michele Marieschi, welcher Venedigs Rialto-Brücke verewigte, oder Antonius van Dyck. Innovativer Stil und meisterhafte Farbgebung zeichnen die Stillleben des flämischen Malers Frans Snyders (1579–1657) aus, so auch das angebotene Werk „Früchtekorb mit Spargel, Artischocken und einem Hummer“ auf einem blau-weißen Porzellanteller. Aktiv im späten 16. und im 17. Jahrhundert, lernte Snyders bei Pieter Brueghel II. und Hendrick van Balen, bevor er ein Jahr in Italien verbrachte. Bedeutend für die eigene künstlerische Entwicklung des Antwerpeners war neben den italienischen Einflüssen die wiederholte Zusammenarbeit mit Peter Paul Rubens. Top-Los bei den Gemälden des 19. Jahrhunderts am 2. Mai ist das Werk „Ein Blick in den Spiegel“, das Ölbild einer jungen Dame in opulentem Interieur, gemalt von Osman Hamdi Bey (1842–1910). Der in Paris ausgebildete Künstler begründete die moderne türkische Malerei, welche Orient und Okzident, Tradition und Moderne, westliche akademische Malerei mit östlicher Finesse verband.

Abbazia, Triest, Lovran oder Dubrovnik zählen wiederum zu den Hauptmotiven von österreichische Malerinnen und Malern wie Leontine von Littrow, Alfred Zoff und Menci Clement Crncic, wovon die Auktion hervorragende Beispiele bereithält. Diese Künstler entdeckten im 19. Jahrhundert die Österreichische Riviera für sich, die Küstenlandschaft der damaligen Kronländer – wovon etwa Littrows Küstenlandschaft bei Lovran zeugt.

Friedrich Gauermann: „Almabtrieb in Altaussee“. Dorotheum

Das Salzkammergut gehörte zu den Lieblingsdestinationen von Friedrich Gauermann. Wie kein anderer Maler der Biedermeier-Zeit inszenierte er die Schönheit der Natur in seinen atmosphärischen Gemälden. Sie bestechen durch ihre Widersprüchlichkeit: Eine genau beobachtete, realistische Wiedergabe verbindet sich mit dem Ideal einer bäuerlich geprägten Welt; Drama und Idylle bestimmen die Erzählungen seiner Bilder. Die lebendig gemalte unterhaltsame Szenerie des bei der Auktion angebotenen Bildes „Almabtrieb“ spielt sich am Ufer des Altausseer Sees ab, hinter dem sich die mächtige Silhouette des schneebedeckten Dachsteins erhebt. Von großer Wirkung ist der Gegensatz zwischen den dramatischen Bewegungen der Wolkentürme über dem Gebirge und der sonnendurchfluteten Idylle des friedlichen Almabtriebs.

Eugen von Blaas: „Die Neugierigen“. Dorotheum

Das favorisierte Malthema des Eugen von Blaas war zweifellos Venedig. Oder eher: seine Bewohnerinnen. In detaillierten, heiteren Genrebildern stellte der Künstler sie in seinem detailreichen, unverkennbaren Stil dar. Im 1897 entstandenen Bild „Die Neugierigen“ lässt er eine junge Dame in Tracht über eine Mauer blicken, während eine zweite ihr die Leiter hält.

Prunkdejeuner mit antikisierenden Darstellungen. Dorotheum

Antiquitäten im Fokus

Am 2. Mai steht eine Vielfalt von Antiquitäten auf dem Programm. Seien es Möbel, seien es Skulpturen, etwa zwei wertvolle Madonnenskulpturen, oder seien es Glas und Porzellan. Beispielhaft sei ein Objekt hervorgehoben, ein Frühstücksservice aus der – nach dem damaligen Manufaktur-Direktor benannten – Sorgenthal-Zeit, die für die Kaiserliche Porzellanmanufaktur Wien als prosperierendste Schaffensperiode gilt. Das Dejeuner ist im damals modernen antikisierenden Stil ausgeführt.