Worüber man nicht sprechen darf

Geheimnisverrat zieht klarerweise Konsequenzen und Strafen nach sich. Wer über Geheimnisse nachdenkt, hat die Chance zu überlegen, was das Herzstück des Unternehmens ist.

Zugegeben, es ist schon eine sehr spezielle Situation, wenn geheime Papiere, die buchstäblich kriegsentscheidend sein können, an die Öffentlichkeit gelangen. Doch es sind nicht immer Geheimnisse, die in Hände gelangen, für die sie nicht bestimmt sind, deren Verrat so weitreichende Konsequenz hat.

Laufend werden auch im betrieblichen Kontext Geheimnisse ausgeplaudert, verraten oder gar ausspioniert. Wenn Mitarbeitende Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse verraten, setzen sie einen Entlassungsgrund. Die Entlassung muss unverzüglich ausgesprochen werden, wenn dem Arbeitgeber der Verrat bekannt wird.