Über 600 Einsatzkräfte bei Vienna City Marathon am Sonntag

Am Sonntag geht der 40. Vienna City Marathon über die Bühne. APA/HANS PUNZ

Das Laufevent am Sonntag ist auch für Polizei und Rettung ein Kraftakt. Man hoffe aber auch „möglichst wenig Arbeit“, so die Einsatzleiterin des Samariterbunds.

Die 40. Ausgabe des Vienna City Marathon (VCM) bedeutet auch für die Einsatzkräfte wieder eine Kraftanstrengung. Über 350 Polizistinnen und Polizisten und 300 Rettungsangehörige werden am Sonntag dafür sorgen, dass der Lauf möglichst ohne Hürden stattfinden kann. "Der Schlüssel für die erfolgreiche Abwicklung eines Einsatzes ist die behördenübergreifende Zusammenarbeit, dass man sich aufeinander verlassen kann", sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) am Freitag.

Seitens der Polizei werden demnach Beamtinnen und Beamte aus der Landesverkehrsabteilung, der Fahrradpolizei, der Wasserpolizei, der Flugpolizei, der Bereitschaftseinheit, des Landesamts für Verfassungsschutz und des Landeskriminalamts ab den frühen Morgenstunden im Einsatz sein. Schwerpunkt dabei ist die Streckensicherung für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie die Verkehrsabwicklung. "Der erste Läufer soll eine ebenso freie Strecke vor sich haben wie der letzte", betonte Oberst Thomas Losko, Einsatzleiter der Landesverkehrsabteilung Wien.

Einsatzleiterin hofft auf „möglichst wenig Arbeit"

Auch das Netz der Rettungskräfte ist eng geknüpft. Der Samariterbund ist mit rund 250 Sanitäterinnen und Sanitätern, acht Notärztinnen und -ärzten sowie rund 30 Mitarbeitern zur Einsatzunterstützung zur Stelle, falls Läufer medizinische Hilfe benötigen sollten. Einsatzleiterin Susanne Drapalik, Präsidentin des Samariterbund Wiens, hoffte aber "auf möglichst wenig Arbeit".

Für die Autofahrer, die trotz des Marathons in Wien unterwegs sind, stellte der ÖAMTC die wesentlichen Zu- und Abfahrten in die Bezirke zusammen. Routenauskünfte mit Berücksichtigung aller Straßensperren finden sich unter www.oeamtc.at/routenplaner bzw. in der ÖAMTC-App unter "Route finden". Unter der Info-Hotline des Clubs unter 0810 120 120 erhält man ebenfalls Auskünfte über Sperrzeiten und auch Querungsmöglichkeiten.

Läufer könnten nass werden

Auf eines haben die Einsatzkräfte auch bei der penibelsten Vorbereitung keinen Einfluss: auf das Wetter. Laut der Prognose der Geosphere Austria kommen die schnellen Läuferinnen und Läufer am Sonntag noch trocken ins Ziel, ab Mittag steigt aber die Schauerneigung. Bei Marathon und Halbmarathon am Sonntag überwiegen die Wolken. Mit Sonne sei nur vereinzelt zu rechnen, hieß es. Die Frühtemperatur liegt bei neun Grad, die Tageshöchsttemperatur bei bis zu 20 Grad.

Der Wind kommt aus süd- bzw. südöstlicher Richtung. Die Spitzenwerte liegen bei 30 Stundenkilometern. Bei den Kinderläufen am Samstagnachmittag scheint dagegen die Sonne und es ist warm, die Höchsttemperatur liegt bei 21 Grad. Südostwind macht sich bemerkbar mit Böen von bis zu 40 Stundenkilometern.

Für Allergiker prognostiziert der Pollenwarndienst für Sonntag eine hohe Belastung bei Birkenpollen, am Samstag sogar sehr hoch. Bei Platanenpollen und anderen Gewächsarten halte sich die Belastung für beide Tage jedoch in Grenzen (mittlere und niedrige Warnstufen).

