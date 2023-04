Charles' Krönung räumt auch anderen Religionen Platz ein

Charles ist als Monarch auch weltliches Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche und trägt den päpstlichen Ehrentitel „Verteidiger des Glaubens“. Seine Aufgaben will er mit Blick auf alle Religionen bestreiten.

Englands Monarchinnen und Monarchen sind auch das weltliche Oberhaupt der anglikanischen Staatskirche. Bei der Krönung von Charles III. am 6. Mai soll nun auch „Platz“ für andere Religionen sein. Es werden demnach auch Repräsentanten anderer Konfessionen und Religionen vor Ort sein, beim Spektakel in der Westminster Abbey.

Eine panreligiöse Zeremonie, in der alle Glaubensbekenntnisse die gleiche Rolle spielen, wird es dennoch nicht. Vielmehr geht es um einen „symbolischen Akt“. Religionsvertreter werden etwa Kerzen anzünden und einen Text über gemeinsame Werte lesen. Eigene heilige Schriften werden nicht verlesen.

Verfasst wurde der neue Ablauf des Krönungsgottesdienstes eigentlich schon im Mai 2013. Bei Elizabeths Krönung 1953 - übrigens die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde - war der Gottesdienst noch fast ausschließlich anglikanisch gestaltet. Lediglich ein Repräsentant der presbyterianischen Church of Scotland durfte der Queen eine Bibel überreichen. Denn eine staatskirchenrechtliche Besonderheit will, dass die Monarchin oder der Monarch des Vereinigten Königreiches in England Anglikaner und in Schottland Presbyterianer ist.

Katholische Bischöfe erstmals anwesend

Diesmal werden wohl auch katholische Bischöfe teilnehmen, sie hatten die Einladung zur Krönung Elizabeths II. und George VI. aus stillem Protest abgelehnt. Auch weil ein englisches Gesetz bis 2015, der sogenannte Act of Settlement, jeden von der Thronfolge ausschloss, der "die päpstliche Religion bekennt oder einen Papisten heiratet".

Erst seit dem sogenannten Perth Agreement 2015 führt die Heirat mit einem Katholiken oder einer Katholikin nicht mehr zu einem Ausschluss. Der Monarch oder die Monarchin selbst muss jedoch weiter der Staatskirche von England angehören. In der Vergangenheit wurde der Ehrentitel „Verteidiger des Glaubens" der englischen Königinnen und Könige quasi ausschließlich auf die Church of England bezogen. In der langen Regierungszeit Elizabeths, insbesondere nach 2000, zeichnete sich ein Wandel ab.

Ihr Sohn Charles, nun selbst König, hatte noch als Prince of Wales erklärt, eine multikulturelle Feier anzustreben. Seine Aufgabe als „Beschützer des Glaubens“ verstehe er ausdrücklich mit Blick auf alle Religionen im Königreich.

