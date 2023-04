Jobinterview: Fragen über Fragen

(c) Getty Images (pinstock)

Trotzdem Abheben zum Traumjob (c) Getty Images (pinstock)

Auf zum Traumjob. Folge 49. Das Jobinterview ist nach wie vor das beliebteste Auswahlverfahren im Bewerbungsprozess. Fixer Bestandteil in einem strukturiert geführten Interview sind die bei Traumjobsuchenden heiß geliebten Interviewfragen. Aufgrund der sprunghaft angestiegenen Anzahl an Bewerbungsratgeber, Karriereblogs etc. sind sie ja mittlerweile ohnehin jedem Bewerber bekannt, sollte man meinen.

Erzählen Sie mir bitte ein bisschen über sich, bat ich in meiner Rolle als Recruiter unlängst eine/n Kandidatin/en in einem Interview. Das ist wohl die gängigste Eröffnungsfrage in einem Jobinterview in den letzten 20 Jahren. Nichtsdestotrotz bereitete die Frage dem/r Bewerber:in doch einige Schwierigkeiten.

Dabei birgt gerade diese Frage für Traumjobsuchende einerseits die größte Chance für einen brillanten und sicheren Einstieg, da die Antwort ja im Vorfeld einstudiert werden kann und andererseits eröffnet sie die Möglichkeit den weiteren Verlauf des Interviews in die gewollte Richtung zu lenken, weil viele Interviewer ihre Fragen auf den Antworten des/r Bewerbers/in aufbauen.

Ein gelungener Start ins Interview ist ein guter erster Schritt, aber wie geht es dann weiter bzw. wie werden die kniffligsten Fragen beantwortet?

Wie laufen Jobinterviews ab?

Wenn wir über Bewerbungsgespräche reden, dann meinen wir in der Regel immer ein strukturiert geführtes Interview mit einem/r HR-Manager:in und/oder der zukünftigen Führungskraft. Das Interview hat eine Aufwärmphase mit ein bisschen Smalltalk, gefolgt vom Frageteil mit den berüchtigten Interviewfragen und einer Abschlussphase, in der der/die Bewerber:in eigene Fragen stellen darf.

Das Ganze dauert je nach Position zwischen 15 Minuten und einer Stunde und es gibt mehrere Bewerbungsrunden. In Klein- und Mittelbetrieben ohne HR-Abteilung laufen diese Gespräche gänzlich unstrukturiert ab. Da wird zumeist mit dem Firmenchef persönlich geplaudert. Gezielte Interviewfragen bleiben ausgespart.

Unüblich sind die sogenannten Stressinterviews geworden. Das bedeutet, der Jobsuchende wurde von zwei Interviewern nach der Good Cop-Bad Cop-Methode in die Mangel genommen. Das dürfte mit dem Fachkräftemangel wohl endgültig Geschichte sein. Seit einigen Jahren geht es mehr darum, schon das Ersterlebnis mit dem Unternehmen positiv zu gestalten.

Online-Interviews sind vor allem seit der Pandemie sehr beliebt. Beim Online-Interview ist es wichtig, sich auch online vorzubereiten, damit die Performance vor der Kamera geübt wird. Noch nicht verändert hat sich jedoch der Teil mit den selbstreflexiven Bewerbungsfragen.

Schwierige Interviewfragen

Gute Interviewfragen sind nicht alltäglich, weshalb es Bewerber:innen oft schwerfällt, darauf eine Antwort zu geben. Manche Bewerber:innen reagieren geradezu panikartig, was der Antwortqualität jedoch nicht unbedingt zuträglich ist. Ich rate meinen New/Outplacement-Kund:innen deshalb, sich im ersten Moment erst mal zurückzulehnen und sich in Ruhe eine Antwort zurechtzulegen.

In einem Interview darf es ruhig einige Sekunden still sein. Das ist auch eine geeignete Einleitung für eine gute Antwort. Die oben genannte Einstiegsfrage lässt sich gut im Vorfeld vorbereiten und vor dem Spiegel einüben. Die Antwort sollte im besten Fall gleich so ausfallen, dass aus der bisherigen Karriere Aspekte herausgegriffen werden, die gut zum neuen Job passen.

Auf diese Art und Weise beeinflusst der Jobsuchende den weiteren Verlauf des Interviews. Fragen aus der Kategorie, warum er oder sie am besten für den Job bzw. das Unternehmen geeignet ist, sind ebenfalls Standard und lassen sich vorab trainieren. Ich empfehle meinen New/Outplacement-Kund:innen sich ein bis zwei Karriere-Highlights pro Karrierestation zu überlegen, die sie dann im Interview je nach Situation problemlos abrufen können.

Die Antworten sollten in jedem Fall verhaltensbasiert sein. Das bedeutet, es ist wichtig hervorzuheben, was die konkrete eigene Initiative bei der Lösung eines Problems oder einer Aufgabe war und welche Resultate für das Unternehmen erzielt wurden. Das stupide Aufzählen von eigenen Kompetenzen ohne zusammenhängende Story kommt nicht gut an.

Ebenfalls beliebt ist die Frage nach der Wechselmotivation. Am besten ist es an dieser Stelle darzulegen, warum das neue Unternehmen bzw. der neue Job ein gutes Match ist. Wenn der Jobsuchende bereits seit einiger Zeit arbeitssuchend ist, dann empfehle ich meinen New/Outplacement-Kandidat:innen, sich eine Antwort zu überlegen, die der Wahrheit entspricht.

Letzten Endes hängt bei dieser Frage sehr viel davon ab, wie wohl sich der/die Bewerber:in mit der Antwort fühlt und wie offen er/sie ist. Das gilt ganz besonders für krankheitsbedingte Pausen. Restrukturierungen stehen ja heute an der Tagesordnung und die alte Weisheit, dass es nur Low-Performer erwischt, stimmt so einfach nicht mehr und kann deshalb ruhig genannt werden. Ein absolutes No-Go ist jedoch bei der Antwort ins Arbeitgeber-Bashing zu verfallen.

Bei Führungskräfte-Assessments kommt die Frage, was nach den ersten 100 Tagen bereits passiert sein wird, immer wieder mal vor. Inhaltliche Lösungen kann die Antwort darauf ja kaum beinhalten, da der Jobsuchende das Unternehmen und die konkreten Aufgaben ja noch gar nicht kennen kann.

Ob sich der/die Bewerber:in jedoch eigene Vorstellungen über einen guten Einstiegsprozess gemacht hat, sehr wohl. Ein weiterer Aspekt ist die Führungskompetenz. Also Überlegungen dazu, wie das zukünftige Team kennengelernt werden soll bzw. welche Kommunikationsstrukturen gegebenenfalls in der ersten Zeit etabliert werden müssen. Die Bandbreite an Interviewfragen ist enorm groß und jede einzelne Frage kann natürlich unmöglich vorbereitet werden. Wichtig bleibt immer das Know-how der eigenen Kompetenzen bzw. der bis dato gemachten Karriereschritte mit ihren Highlights. Daraus können im Traumjob-Interview mit einer guten Vorbereitung dann die überzeugenden Antworten generiert werden.

Gutes Gelingen

Michael Hanschitz

PS: Die Aufgabe, diesen „Auf zum Traumjob"-Artikel zu schreiben, konnte von ChatGPT nicht erfüllt werden, also schreibe ich weiter :-)

Michael Hanschitz ist seit nunmehr 15 Jahren als New/Outplacementberater, Autor und Karrierecoach tätig. Er ist Gründer des Beratungsunternehmens Outplacementberatung (www.outplacementberatung.co.at) und Autor des Buches Menschen fair behandeln. Mit seiner Arbeit unterstützt er Menschen und Organisationen in schwierigen Veränderungsprozessen. Beraten mit Herz und Verstand lautet seine Devise.