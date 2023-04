Galyna Grygorenko, ukrainische Vizekulturministerin, spricht über Kunstraub und Kriegsschäden – und darüber, wie die Ukraine kulturell aus dem Schatten Moskaus tritt. Und sie erklärt, warum ukrainische Kulturschaffende in diesen Tagen ungern mit russischen Kollegen auftreten.

Die Presse: Seit Beginn des russischen Angriffskriegs wurden viele Kulturgüter zerstört. Können Sie den Überblick behalten?

Galyna Grygorenko: Natürlich. Laut unserer Statistik wurden bisher 1373 Kulturinstitutionen beschädigt oder zerstört: Büchereien, Museen, Theater, Philharmonien, Kunstschulen. Mehr als 550 Kulturdenkmäler sind beschädigt oder zerstört worden, ebenso wie mehr als 200 religiöse Gebäude. Die Dokumentation der Schäden nach internationalen Standards ist ein wichtiger Teil unserer Arbeit. Weiters werden die Gebäude konserviert, damit sie nicht verfallen. Nach unserem Sieg werden sie wieder aufgebaut werden.

Jetzt gibt es keine Mittel dafür?

Laut einer groben Schätzung der Weltbank wird der Kulturwiederaufbau 100 Milliarden Dollar kosten.

Wie schützen Sie jetzt die Kultureinrichtungen im Kriegsgebiet?

Seit Beginn des Kriegs bringen wir Bücher und Kunstsammlungen in den Westen des Landes in Sicherheit. Das ist ein Prozess, der bis heute andauert. Gleichzeitig sehen wir, dass Kultureinrichtungen in relativ sicheren Orten wieder aufmachen. In Charkiw eröffnen Ausstellungen, Konzerte finden in Schutzkellern und in der Metro statt. Wir können in unserem Kulturleben keine Pause machen. Kunst und Kultur helfen bei der Bewältigung der Krise.

Was wissen Sie über die geraubten Kunstschätze in den besetzten Gebieten?