Sturm Graz bläst zur Palastrevolution in Österreichs Fußball

Dedic gegen Wüthrich: in Österreich ein Top-Duell.

Dedic gegen Wüthrich: in Österreich ein Top-Duell. APA/KRUGFOTO

Auf welchen Säulen fundiert das „System Sturm Graz“, gleicht es womöglich in paar Punkten dem der Salzburger? Wie ticken die Trainer, wer gewinnt am Sonntag – wer wird Meister?

Österreichs Bundesliga ist aufgeregt, denn Sturm Graz schickt sich an, Seriensieger Salzburg vom Thron zu stoßen. Die „Schwoazen“ haben in dieser Saison die beste Ausgangslage, die sich ein Klub seit gefühlten Ewigkeiten erarbeiten konnte. Seit einem Jahr ist Salzburg, das zuletzt Schwächen zeigte ob Ausfällen, zu vielen Transfers die nicht mehr gleichwertig ersetzt wurden und fragwürdiger Taktik gegen die Grazer sieglos. Die „Bullen“ haben es freilich weiterhin selbst in der Hand. Nur, nach den vergangenen vier Partien jubelten die Steirer. Dreimal über Siege, einmal sogar über ein 0:0.