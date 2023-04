Im Schlafzimmer: Der Ort, an dem die Träume sind

Tipp 1

Zonen. Je mehr Möbel Platz finden müssen, desto genauer sollte geplant werden – um Zonen zu schaffen für Schlafen und alles, was sonst untergebracht werden soll, etwa für Arbeit und Hobby oder Stauraum. Der Schlafbereich sollte auf jeden Fall gemütlich und durch einen Paravent, Vorhang oder ein Regal optisch von einem Home-Office- oder Hobbybereich abgetrennt sein.

Tipp 2

Maße. Für ein klassisches Doppelbett samt Nachttischchen und Kleiderschrank ist eine Zimmergröße von 15 m2optimal. Zum einfachen Aufstehen eignet sich eine Fußfreiheit von 70 cm seitlich des Betts. Dessen ideale Maße sollten 20 Zentimeter länger als die Körperhöhe sein, in der Körperbreite pro Person bei 90 Zentimetern und in der Höhe bei 35 Zentimetern plus liegen.

Tipp 3

Material und Farbe. Vorhänge aus Leinen, Bettwäsche aus Baumwolle, Teppiche aus Hanf, Tagesdecken aus Wolle – oder auch andersrum, jedenfalls aus atmungsaktiven Materialien – werden empfohlen. Im Idealfall sind auch Putz, Wandfarben und Möbel aus Naturstoffen. Farblich sollte man im Schlafzimmer ganz danach gehen, was einem Entspannung und Ruhe vermittelt.