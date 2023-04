Inspirationen für gehobene Heimwerker

Noch immer wird Noblesse beim Wohnen gern historisch interpretiert. Appetit holen kann man sich immer wieder in prachtvoll gestalteten Bildbänden.

Internationale Wohnsitze. Einblicke in die schönsten zeitgenössischen Interieurs weltweit bietet dieses äußerst ansprechend gestaltete Buch – inklusive des persönlichen Vorworts von Mode-Ikone und Chefredakteurin der US-amerikanischen „Vogue“ Anna Wintour. In opulenten Bildstrecken werden Wohnräume aus Ländern wie China, Frankreich, Spanien, Indien und Mexiko präsentiert. Die Beispiele reichen von Tommy Hilfigers Wohnsitz in Connecticut in den USA über einen marokkanischen Palast bis hin zu Marc Jacobs' New Yorker Stadthaus. Vielseitige Inspirationen für Dekorationen, Lifestyle und Architektur vereint in einem von „Architectural Digest“ herausgegebenenWerk.

Anna Wintour, Marie Kalt und Oliver Jahn: „Stilvoll wohnen – Die schönsten Interiors der Welt“, ab 50 Euro, Callwey-Verlag (2021).

Die besten Wohnideen der Profis. Seit einigen Jahren sammelt der deutsche Callwey-Verlag Projekte führender Innenarchitekten sowie Produktlösungen und gibt sie – nach der Prämierung durch eine hochkarätige Expertenjury – als Sammelband heraus. Dieses Standardwerk zum Thema Wohnen gewährt Einblicke in 50 private Häuser und Wohnungen: zum Träumen, aber auch als Anregung für eigene kleinere oder größere Umgestaltungsmaßnahmen. Mit zahlreichen Fotos von privaten Wohnräumen, stilvoll aufbereiteten Reportagen sowie detaillierten Beschreibungen liefern die beiden Autorinnen und Interior-Expertinnen Wohnkonzepte – von farbig bis dezent, von exzentrisch bis minimalistisch.

Ute Laatz, Gesa Hansen: „Best of Interior 2022“, 336 Seiten, ab 59 Euro, erschienen im Callwey-Verlag (2022).

Zeitgenössische Wohnkultur. Vom rustikalen Landhaus über ein Loft im New Yorker Stil bis zum Bohème-Bungalow – dieser hochwertig gestaltete Bildband geleitet durch Häuser und Residenzen, Zufluchtsorte und Wohnstudios für jeden Geschmack. Meist von Kreativen – Innenarchitekten, Filmemachern und Sammlern – bewohnt, gibt das Interieur-Werk Impulse, Heimwerken auf ein neues Niveau zu heben. Zahlreiche renommierte Fotografen zeigen zudem eine Auswahl von interessanten Wohnstätten und stellen eindrucksvoll zur Schau, wie Räume mit Tapeten, Möbeln, Textilien und Kunstobjekten gestaltet werden. Also reichlich Inspiration und Ideen für die nächste Renovierung der eigenen vier Wände.

„Interiors Now!“, 40th Edition, 504 Seiten, ab 25 Euro, Taschen-Verlag (2022).

Schlüssel zum Schlossleben. Wer möchte nicht manchmal ein verwunschenes Anwesen in ein charmantes Zuhause verwandeln? Welcher Frankreich-Liebhaber hat nicht schon einmal davon geträumt? Der vorliegende Bildband versammelt Menschen, die sich auf das Abenteuer Schlossleben eingelassen haben, und stellt die schönsten privaten Schlösser sowie Herrenhäuser Frankreichs vor. Dabei ist die interieuraffine Autorin von der Normandie bis in die Provence gereist und hat Einblicke in private Wohnreiche von Galeristen, Dekorateuren, aber auch Antiquitätenhändlern und -sammlern bekommen – eine exklusive Entdeckungsreise.

Catherine Scotto: „Le Château. Leben und Wohnen in französischen Schlössern und Herrenhäusern“, 240 Seiten, ab 36 Euro, Prestel-Verlag (2021).

Ein Designerleben. Axel Vervoordt ist einer der vielfältigsten Antiquitätenhändler und Kunstsammler weltweit. Mit der gleichen Leidenschaft ist der Belgier Restaurator und Innenarchitekt. Dieses Buch führt die Leserschaft durch achtzehn von Vervoordt gestaltete und ausgestattete Wohnungen und Penthouses. Und zeigtdarüber hinaus Häuser auf dem Land: in Surrey und in Neuengland, am Atlantik und an der Ostsee sowie ein Bauernhaus im Wabi-Stil oder ein Weinchˆateau

im Bordelais. Jedes Detail bezeugt Vervoordts Grundsatz, dass ein Zuhause eine Oase sein sollte, die Wohlbefinden und Freude fördert

und einen Geist der Großzügigkeit und Freundlichkeit vermittelt.

Michael Gardner: „Axel Vervoordt – Interieurs im Portrait“, 320 Seiten, ab 77 Euro, Verlag Jacoby & Stuart (2019).