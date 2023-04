Wien Energie: Türkis-blauer Machtkampf in U-Kommission

Die ÖVP will die U-Kommission zur Causa Wien Energie schnell beenden, die FPÖ dagegen überrascht. Sie denkt nicht an ein schnelles Ende und will noch viele Zeugen laden. Damit könnte die U-Kommission doch bis Jahresende gehen.

Jene U-Kommission, die die finanziellen Turbulenzen der Wien Energie im Sommer untersucht, soll vorzeitig aufgelöst werden – es sollen nur mehr die vier fix geplanten Sitzungen geben. Damit überraschte die ÖVP („es liegen alle Fakten auf dem Tisch“) vor wenigen Tagen die Öffentlichkeit. Nur: So einfach geht das nicht.

Im Gemeinderat muss die FPÖ zustimmen. Denn die (kürzlich reformierte) Geschäftsordnung definiert eine U-Kommission als Minderheitenrecht. Im konkreten Fall bedeutet das: Türkis-Blau hat die U-Kommission zur Wien Energie gemeinsam gestartet, Türkis-Blau muss sie gemeinsam beenden – ansonsten läuft sie weiter. Am Mittwoch werden die Fraktionsführer von SPÖ, ÖVP, FPÖ, Grüne und Neos deshalb über die Bedingungen für ein vorzeitiges Ende der U-Kommission diskutieren.