Mikroplastik: In zwei Stunden im Gehirn

(c) IMAGO/Geisser (IMAGO/Manuel Geisser)

Auch über Plastikflaschen gelangen Mikropartikel in den Körper. Im Bild: Der Fußballer Mario Balotelli beim Wasser Trinken.

Auch über Plastikflaschen gelangen Mikropartikel in den Körper. Im Bild: Der Fußballer Mario Balotelli beim Wasser Trinken. (c) IMAGO/Geisser (IMAGO/Manuel Geisser)

Ein Wiener Forschungsteam weist nach, dass Plastikpartikel über die Nahrung bis ins Gehirn wandern. Das könnte gravierende Auswirkungen haben.

Wien. Sie sind scheinbar überall: In der Lunge, im Magen, in der Leber, im Blut und sogar in der Plazenta wurde bereits Mikroplastik gefunden. Und nun auch im Gehirn.

Das hat eine internationale Forschungsgruppe unter der Federführung der Medizinischen Universität Wien nachgewiesen. „Es hat uns sehr überrascht“, sagt Lukas Kenner, Pathologe und Leiter des Forschungsteams zur „Presse“. Einerseits wegen der hohen Geschwindigkeit, mit der sich die Plastikteilchen durch den Körper bewegen: „Die Partikel sind zwei Stunden nach der oralen Aufnahme im Gehirn nachweisbar.“