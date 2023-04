Radio als Ersatz für Konzerterlebnis

In den Anfängen des Radios versuchten seine Programmmacher das Publikum beharrlich von ihren musikalisch, bürgerlich inspirierten Präferenzen zu überzeugen.

Vor hundert Jahren, im April 1923, begann die österreichische Geschichte des Radios. Die Vereinigten Telephonfabriken AG Czeija, Nissl & Co. starteten im 20.Wiener Gemeindebezirk mit einem privaten Versuchssender (später: Radio Hekaphon) mit der Übertragung eines gemischten Programms. Damit wurde auch in der Musik ein neues Kapitel aufgeschlagen: ihre „Elektrifizierung“ für das neue Medium. Erstmals verhalf das Radio der „Klassik“ zu ungeahnter Breitenwirkung – für viele durchaus verstörend.

Mit diesem Spannungsfeld setzt sich der Dirigent und künstlerische Forscher Ernst Theis (JAM Music Lab Privat-Uni Wien) in seiner jüngsten Publikation „Musik für das Medium Radio (1923–1934)“ auseinander. Insgesamt habe die zeitgenössische Komponistenschaft, egal, ob einer traditionelleren oder einer avantgardistischeren Musikästhetik verschrieben, „gleich konservativ“ reagiert, schreibt er. Die Künstlerinnen und Künstler konnten sich nicht von dem Gedanken trennen, das Radio sei ein Konzertsaal, nur mit anderen Voraussetzungen.

Chance für „kleine“ Stimmen

„Dass technische Gerätschaften als Musikinstrumente mit technologischen Grundlagen verwendet werden könnten, kommt weder den E- noch den U-Musikkomponisten in den Sinn“, so Theis. Und das, obwohl die Elektrotechnik als Faktor der Musikerzeugung in der Branche längst nicht mehr unbekannt gewesen sei. „Technologisch erzeugte Sounds werden jedoch als Möglichkeit einer neuen Klangästhetik entweder nicht erkannt oder, aus traditioneller Sicht auf die Klangästhetik des romantischen Orchesters, als störend abgelehnt.“Da die Mikrofontechnik noch in den Kinderschuhen steckte, ließen sich zudem große opernhafte Stimmen schlecht übertragen. So kam es, dass Sängerinnen und Sänger zu Radiostars wurden, die aus Mangel an Stimmmaterial im Konzertsaal oder Musiktheater nicht bestehen konnten, sich aber das neue Medium zunutze machten. Auch Instrumente wie Klavier, Schlagwerk und Hörner bereiteten Probleme, sprich die vorhandene Musik des bürgerlichen Werkekanons konnte nicht oder nur mangelhaft übertragen werden.

Ab 1925 wurden deshalb – wenig beeindruckt von einem nach Unterhaltung suchenden Publikum – Forderungen der Programmmacher nach technologische Lösungen laut, die den „Originalklang“ radiofon besser darstellen. Das führte zur direkten Anbindung renommierter Musikinstitutionen, was wiederum deren Einfluss auf das Programm stärkte. Den Makel, nur ein Surrogat zu sein, wurde Musik aus dem Radio jedenfalls lang nicht los. (cog)

Ernst Theis „Musik für das Medium Radio“ Thelem-Verlag 982 Seiten (2 Bände) 67,50 Euro

