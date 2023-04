Die Forschungsnews aus Umwelt und Technik zum Klima diese Woche außerdem mit wandernden Traisen-Fischen, Dolomit im Neusiedler See und Wärmeanstieg in der Atmosphäre.

Bei der Nachbarin um Strom statt um Zucker anklopfen

Bei Energiegemeinschaften muss der Mensch im Mittelpunkt stehen.

Hast du ein Ei für mich? Ein Häferl Milch? Zucker? Mit solchen Bitten wenden wir uns gelegentlich an die liebe Nachbarschaft. Künftig – so die Vision einer Forschungsgruppe der FH Wiener Neustadt – können jene Parteien, die Teil einer Energiegemeinschaft sind, auch um Strom anklopfen. Freilich nur virtuell.



Zwei Jahre lang erarbeite das Team im Projekt „Netse“ (https://www.fhwn.ac.at/hochschule/institute/nachhaltigkeit/netse) erste Details zur technischen Abwicklung und erhob anschließend die Bedürfnisse der Haushalte. Generell haben die meisten eine positive Einstellung. Da es jedoch zur Teilnahme einen Vertrauensvorschuss braucht, so das Fazit, sei Transparenz (Preisgestaltung, Wirtschaftlichkeit, Rahmenbedingungen) besonders wichtig ist.

KI macht grüne Technik benutzerfreundlich

Komplizierte Systeme erklären, um ihre Akzeptanz zu erhöhen.

Intelligente Gebäude und Stromnetze sind cyber-physische Systeme (CSP). Diese werden immer komplexer, ihr Verhalten zunehmend intransparenter. Das erschwert es, sie zu betreiben und zu bedienen. Marta Sabou, Leiterin des Instituts für Data, Process and Knowledge Management an der WU Wien, versucht mit ihrem Team im Projekt „Sense“ (https://sense-project.net/) mittels künstlicher Intelligenz das Verhalten von cyber-physischen Systemen zu erklären und damit nachvollziehbarer zu machen.



Das würde diese benutzerfreundlicher machen und so die Basis für eine Effizienzsteigerung der kritischen Infrastruktur liefern. Ziel ist es, zu zeigen, dass durch diesen Ansatz die CO2-Emissionen um 15 Prozent reduziert werden können.

Wanderung gestartet: Traisen-Fische erholen sich

Barbe und Nase sind typische Fischarten in der Donau und ihren Zubringern. Die einst zahlreich vorkommenden Fische gehören heute zu den gefährdeten Arten, weil Regulierungen und Kraftwerke ihren Lebensraum einschränken. Teams der Boku und des CD-Labors Meri (https://cdl-meri.boku.ac.at/wordpress/)zeigen nun, dass die Sanierung der Gewässer z. B. in Niederösterreich den Fischen guttut. Für die Forschung wurden Tausende Barben und Nasen mit kleinen Sendern versehen. Neue Antennen an der Traisen und der Großen Tulln registrierten jetzt den Start der Laichwanderung dieser Fische, als es im März einige warme Tage gab. Über 300 Fische wurden dokumentiert, die sich zum Ort der Fortpflanzung begeben.

Rätsel gelöst: Dolomit im Neusiedler See gefunden

Große Teile der im Lauf der Erdgeschichte abgelagerten Sedimentgesteine bestehen aus Dolomit. Das Mineral kann im Erdinneren bei hohem Druck und hoher Temperatur entstehen. Man findet es aber auch in Ablagerungen an der Oberfläche in flachen Meeresgebieten und Seen mit hoher Verdunstung. Unklar ist, wie es sich dort bildet. Ein internationales Team aus Geologinnen und Geologen mit Beteiligung der Uni Wien hat nun im Schlamm des Neusiedler Sees erstmals Dolomit-Nanostrukturen gefunden (Crystal Growth & Design,https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.cgd.2c01393). Bei der Bildung von Dolomit unter Oberflächenbedingungen dürfte die jahreszeitlich stark schwankende Wasserchemie des Sees eine Rolle spielen.

Wärmehaushalt gemessen: Energieüberschuss ist fatal

Durch die Anreicherung von Treibhausgasen in der Atmosphäre wird diese zunehmend wärmer – seit 2000 viermal so stark wie in den vier Jahrzehnten davor. Das berichten Klimaforschende der Uni Graz im Fachjournal Earth System Science Data (https://essd.copernicus.org/articles/15/1675/2023/). Dies sei durch rein natürliche Schwankungen nicht erklärbar. Laut Gottfried Kirchengast (Wegener Center) treibt der daraus entstehende Energieüberschuss von rund 13 Billionen Gigajoule im Erdsystem Wetter- und Klimaextreme noch stärker voran.