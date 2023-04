Wir gehören zur westlichen Welt!

Österreich sollte politische Neutralität aufgeben.

Es hat sich gerade vor einem Jahr zugetragen, dass Finnland und Schweden, beides neutrale Staaten und EU-Mitglieder, nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sofort eine Aufgabe ihrer Neutralität und einen Beitritt als Vollmitglied zur Nato erwogen haben! Ein Jahr später ist Finnland Mitglied, Schweden muss noch mit der Türkei und Ungarn mehr oder minder lösbare Probleme ausräumen/klären, um ebenfalls Vollmitglied zu werden. Sogar die Schweiz, seit Jahrhunderten traditionell neutral, vor allem auch militärisch, überlegt eine aktive Mitgliedschaft in der Nato und damit zumindest eine Aufgabe ihrer politischen Neutralität.

Der Autor Univ.-Prof. Meinhard Kneussl ist Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Lungenkrankheiten. Er lehrt an der Sigmund-Freud-Universität Wien.

In Österreich war das Thema in allen Medien und wurde von einigen Mitgliedern der Bundesregierung diskutiert, ein Jahr später ist es aber ruhig darum geworden. Will man wirklich davon nichts mehr wissen?