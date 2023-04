Wer ist am Ende tot, wer nur marod?

Mitgliederentscheid. Die Vorsitzfrage ist der SPÖ völlig entglitten. Auffallend, der Dilettantismus, der hier Platz greift. Das Getöse ist groß und der Spott, von dem auch dieser Artikel nicht frei ist.

Sind die so dumm, oder stellen die sich absichtlich so blöd an? Diese Frage drängt sich tatsächlich auf, beobachtet man die aktuelle Auseinandersetzung um die Parteispitze. Will die SPÖ sich abwickeln? Dann ist das die richtige Strategie. Früher galt: Die Organisation organisiert und die Funktionäre funktionieren. Doch inzwischen scheint alles dysfunktional geworden zu sein. Der Apparat agiert weniger robust als chaotisch. Sitzungen erinnern an basisdemokratische Gehversuche der frühen Grünen, wo Formfragen zu elendslangen Debatten geführt haben und zum Schuss alle geschlaucht sind, aber niemand zufrieden ist.

Der Autor Dr. Franz Schandl (* 1960 in Heidenreichstein) studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Universität Wien, lebt dort selbst als Publizist. Zahlreiche wissenschaftliche und journalistische Veröffentlichungen im In- und Ausland. Herausgeber der Zeitschrift „Streifzüge“: www.streifzuege.org.

Es ist weniger die Schärfe des Zwists, die auffällt, als der konzentrierte Dilettantismus, der hier Platz gegriffen hat. Von Professionalität keine Spur. Man denke nur an den neuesten Streich, die völlig überflüssige Möglichkeit, auch dafür zu votieren, dass man „keine*n der genannten Bewerber*innen“ will. Die Vorsitzfrage ist der SPÖ völlig entglitten. „Wir bieten seit Monaten eine erbärmliche Darstellung“, urteilt der Ex-Bürgermeister von Wien Michael Häupl. Und das strömungsübergreifend. Wobei der Terminus „Strömung“ übertrieben ist. Es sind eher temporale Zweckbündnisse, die hier ein durchaus schräges Spiel aufführen. Das Beherrschen einfachster organisatorischer Regeln scheint Geschichte zu sein. Die Spieler beherrschen nichts mehr, nicht einmal sich selbst. Besonders empfindlich reagiert gerade der Heckenschütze der vergangenen Jahre. Nachdem Pamela Rendi-Wagner und ihr Mentor, der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, sich erfrecht haben, verbal zurückzuschlagen, beklagt sich Österreichs bekanntester Polizeisozialist in geradezu weinerlichem Ton: „Die hauen mich, die haben mich gehaut!“ Na so was. Verletzte gibt es nun denn zuhauf, stellt sich nur noch die Frage, wer am Ende tot oder bloß marod ist.