Auch bei Fahrzeugen offen für alle Technologien sein

Autogipfel. Eine „One Size Fits All“-Lösung gibt es heute auch in Fragen der Mobilität nicht.

Der Autogipfel, der am vergangenen Mittwoch unter der Leitung von Bundeskanzler Nehammer stattfand, hat die Debatte um die Zukunft der Mobilität in Österreich erneut ins Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt. Das ist gut so, denn es braucht mehr Klarheit.

Der Autor Gottfried Hebenstreit, MSc (WU), ist Ökonom und Referent für Wirtschafts- und Energiepolitik beim Ökosozialen Forum Österreich und Europa.

Bemerkenswert dabei ist, dass laut Berichten der Fokus beim Autogipfel nahezu ausschließlich auf E-Fuels lag. Eine einseitige Betrachtung führt zu politischem Hickhack und Polarisierung, anstatt den dringend benötigten Fortschritt in der Mobilitätswende voranzutreiben. Die mediale Debatte rund um den Autogipfel hat diese Tendenzen bestätigt.