Stilvolle Luxuskreuzfahrt am Nil

Begleiten Sie uns auf einer Zeitreise in die Geschichte der Pharaonen, die vor 4500 Jahren die Pyramiden in Gizeh erbauten.

Ägypten. Erleben Sie weltberühmte Sehenswürdigkeiten wie die altägyptischen Pyramiden und die Sphinx in Gizeh, das Tal der Könige mit dem Grab von Tutanchamun und die Ruinen von Memphis.

Erkunden Sie die Kulturstätten Ägyptens auf die angenehmste Art. Der Zauber Ägyptens erschließt sich erst so richtig, wenn man das Land vom Wasser aus erlebt. Der Nil war und ist die Lebensader des Landes. Diese Reise an Bord der SS Misr by Mövenpick lässt, dank ihrer luxuriösen Kabinen und des exzellenten Services, die Nostalgie der Goldenen Ära wieder auferstehen. Freuen Sie sich auf die Erkundung jahrtausendealter Sehenswürdigkeiten, wie des Tals der Könige oder des imposanten Tempels von Edfu am Westufer des Nils. Erleben Sie eine unvergessliche Reise und wandeln Sie auf den Spuren von Agatha Christie und ihrem „Hercule Poirot“. Nie haben Sie Ägypten stilvoller bereist!

Die ersten Segel flatterten vermutlich über ägyptischen Schiffen, die auf dem Nil verkehrten. (c) Gunold | Dreamstime.com

Reiseverlauf

Tag 1: Direktflug nach Kairo. Sie werden von Ihrem Reiseleiter empfangen, der bei der Visaabwicklung behilflich ist. Anschließend Transfer ins 5* Four Seasons Nile Plaza.

Tag 2: Am Vormittag besichtigen Sie Memphis, das fast drei Jahrtausende lang die größte Stadt Ägyptens war. Erhalten sind die Überreste von Tempeln, Palästen und eine Monumentalfigur von Pharao Ramses II. Am Nachmittag stehen die Pyramiden von Gizeh auf dem Programm. Die Cheopspyramide ist die älteste und größte der drei Pyramiden und wurde als Grabmal für den ägyptischen König Cheops errichtet.





Tag 3: Sie fliegen nach Luxor, wo Sie im 5* Sofitel Winter Palace den Nachmittag genießen.

Tag 4: Bevor Sie heute an Bord der SS Misr by Mövenpick gehen, besichtigen Sie noch den beeindruckenden Luxor-Tempel und mit dem Tempel von Karnak die größte Tempelanlage Ägyptens. Er beeindruckt unter anderem mit der großen Säulenhalle und dem Tempel des Amun-Re. Danach werden Sie zum Nilkreuzfahrtschiff gebracht. Ganz im traditionellen Stil der alten Dampfschiffe, aber mit allen modernen Annehmlichkeiten ausgestattet, fühlen Sie sich an Bord in eine andere Zeit versetzt und genießen die Atmosphäre à la „Tod auf dem Nil“. Nach dem Mittagessen an Bord können Sie den Nachmittag frei auf dem Schiff genießen.





Tag 5: Am heutigen Tag erkunden Sie das Westufer des Nils mit dem berühmten Tal der Könige und der Königinnen, sowie dem Tempel der Hatschepsut und den Memnonkolossen.

Tag 6: Vormittags besichtigen Sie den Tempel von Edfu, einen der besterhaltenen Tempel Ägyptens mit beeindruckenden riesigen Säulenhallen und wunderschönen Reliefs. Nach dem Mittagessen geht es zum Doppeltempel von Kom Ombo, der den beiden getrennt voneinander verehrten Gottheiten Sobek und Haroeris geweiht war.

Tag 7: Mit einem Motorboot geht es zur Insel Agilkia, wo der majestätische Philae Tempel steht. Danach besichtigen Sie einen Granitsteinbruch, der die alten Ägypter mit Steinen für den Tempel- und Pyramidenbau versorgte. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit, zu einer Felukenfahrt aufzubrechen.

Tag 8: In Assuan gehen Sie von Bord und checken im 5*-Mövenpick-Hotel ein, wo Sie die Zeit am Strand oder Pool genießen. Der Genuss geht am Abend kulinarisch weiter – Sie dinieren im Restaurant „1902“ im Sofitel Old Cataract, in dem schon Agatha Christie Cocktails schlürfte.

Tag 9: Heute unternehmen Sie einen Ausflug nach Abu Simbel, wo Sie die zwei berühmten Felsentempel, die unter Ramses II im 13. Jh. v. Chr. errichtet wurden, besuchen. Danach können Sie den restlichen Tag in Assuan individuell gestalten.

Tag 10: Sie fliegen zurück nach Kairo, wo Sie das Ägyptische Museum und die größte Sammlung pharaonischer Altertümer der Welt besuchen. Von den Zitadellen von Saladin bietet sich Ihnen ein traumhafter Blick über die Stadt und bei gutem Wetter bis zu den Pyramiden von Gizeh. Ebenfalls auf dem Programm steht der Khan-El-Kahili-Basar, der als der größte Souk Afrikas gilt. Zum Abschluss dieser Reise genießen Sie noch ein Abschiedsessen im Crimson Bar & Grill Restaurant mit wundervoller Aussicht auf den Nil.

Tag 11: Rückflug nach Wien.



Informationen Reisetermin & Preis p. p.

24.11. – 04.12.2023

DZ ab 8390 Euro

EZ ab 11.590 Euro Auch als Privatreise ab 2 Personen zu einem frei wählbaren Termin buchbar. Gern arbeiten wir für Sie ein individuelles Angebot aus. Inkludierte Leistungen Direktflüge Economy Class mit Austrian Airlines ab/bis Wien nach Kairo

Inlandsflüge Economy Class mit Egypt Air

7 Nächte in 5*-Luxushotels inkl. Frühstück

4 Nächte Nilkreuzfahrt auf dem 5*-Luxusschiff SS Misr by Mövenpick inkl. Vollpension

Alle Besichtigungen und Ausflüge inkl. Eintritte und Mahlzeiten lt. Reiseverlauf

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

Alle Transfers & Ausflüge im klimatisierten Bus lt. Reiseverlauf

Visum für Ägypten (Erhalt bei Einreise)

1 Reiseführer Ägypten pro

Zimmer Highlights Residieren an den schönsten Plätzen Kairos, Luxors und Assuans

Ausflug zu den Felsentempeln von Abu Simbel per Flugzeug

Stufenpyramide von Sakkara, Ruinen der antiken Stadt Memphis

Einzigartige Dinneratmospähre im „1902 Restaurant“ Infos & Buchung Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

