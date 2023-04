Gründungen: Eigene Firma wird attraktiver

Vergleichsstudie stellt gutes Zeugnis für Österreich aus.

Wien. In Österreich werden wieder mehr Unternehmen gegründet, was auch kräftig gefördert wird. Das ist das Ergebnis der jährlichen internationalen Vergleichsstudie GEM (Global Entrepreneurship Monitor). Demnach sehen 50 Prozent der Befragten aus der Altersgruppe der 18- bis 64-Jährigen derzeit gute Gründungsmöglichkeiten. Österreich verbessert sich damit im europäischen Vergleich auf Rang 10. Ebenfalls 50 Prozent der Befragten betrachten eine Unternehmensgründung als erstrebenswert.

Gemessen an der gesamten Erwerbsbevölkerung sind hierzulande 6,8 Prozent Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer. Nachholbedarf gibt es laut der Studie immer noch beim Frauenanteil: Zwar ist dieser bei den Gründungen auf 44,8 Prozent gestiegen. Mit der Technologieintensität des Unternehmens gehe der Frauenanteil jedoch stark zurück, „und 28,7 Prozent der Gründungsteams sind noch immer rein männlich“, so Amelie Groß, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich.

Förderangebot Top

Große Zufriedenheit herrscht laut der Studie mit dem heimischen Förderangebot zur Unterstützung junger Unternehmen. „Diese erreicht im internationalen GEM-Vergleich heuer sogar Rang eins“, so Christian Friedl, Studienleiter für Österreich und Professor an der FH Joanneum. Verbesserungsbedarf orten die Studienautoren dagegen im Bereich Entrepreneurship Education, und zwar vor allem in Schulen und der Berufsbildung.

Die quantitative Erhebung des GEM Österreich basiert auf einer repräsentativen Umfrage, dazu ergänzend bewerteten 37 Expertinnen und Experten das „unternehmerische Ökosystem“. Hier liege Österreich in der Gesamtbewertung sowohl im europäischen als auch im internationalen Vergleich erneut im Mittelfeld. Aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen deute das auf eine gewisse Resilienz hin, betonte Friedl.

Bei den Jungunternehmern wurde zuletzt ein Altersanstieg registriert: Ihr Durchschnittsalter stieg von 37,1 auf 39,3 Jahre, wobei die Gründerinnen im Schnitt etwas älter sind. Der Akademikeranteil bei den Jungen liegt laut der Studie bei 21,9 Prozent. (APA/red.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2023)