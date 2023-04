Die hohen Lebensmittelpreise werden immer mehr zum Inflationstreiber. Der grüne Sozialminister Johannes Rauch bittet nun die Supermarktketten zum Rapport.

Der jüngste Rückgang der Inflationsrate auf 9,2 Prozent im März ist trügerisch. So recht spürbar ist die leicht gedämpfte Teuerung für viele nämlich nicht. Das Preisniveau des Mikrowarenkorbs, der überwiegend Nahrungsmittel und den täglichen Einkauf widerspiegelt, ist im März im Jahresabstand um 14 Prozent gestiegen. Wenngleich sich Lebensmittel und alkoholfreie Getränke mit einem Anstieg von 14,5 Prozent zuletzt weniger stark verteuert haben als im Februar (+16,2 Prozent), werden sie gemeinsam mit der Gastronomie immer mehr zu einem Preistreiber der aktuellen Teuerungswelle.

Vor allem sozioökonomisch schwächere Haushalte würden die hohen Lebensmittelpreise zunehmend in Existenznöte bringen, sagte Sozial- und Konsumentenschutzminister Johannes Rauch am Donnerstagabend in der „ZiB 2“. Nach bereits beschlossenen Zuschüssen bei Energiekosten und Mieten wolle er auch bei den Lebensmitteln „etwas machen“.

Auch den Schuldigen für die hohen Preise in den Supermärkten hat der Minister bereits ausgemacht: den Lebensmittelhandel. Dort müsse „genauer hingeschaut“ werden.