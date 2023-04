Die Giorgia Meloni von Salzburg?

Die FPÖ könnte am Sonntag einen Erdrutschsieg feiern. Es sei denn, Wilfried Haslauers Trumpf sticht noch einmal: die gepflegte Langeweile.

Mit Wilfried Haslauer bleibt alles, wie es ist. Eine seriöse Politik der Mitte. Und das auf hohem Niveau. Wer je eine Festspielrede des Salzburger Landeshauptmanns gehört hat, wird sich unwillkürlich fragen: Welcher Politiker in Österreich kann das eigentlich sonst noch? Ein wenig Machtpolitik ist freilich auch dabei – aber in welchem Bundesland gibt es das nicht? Der Landeshauptmann hat Charme und Witz, vielleicht nicht unbedingt Energie und Willen, Neues anzugehen. In Summe aber steht das Land Salzburg verhältnismäßig gut da, es sieht auch optisch, von der Infrastruktur bis in die Tourismusgebiete, besser aus als andere Länder.

Die Bürger könnten also zufrieden sein. Sind sie aber offenbar nicht.



Jedenfalls in geringerem Maße als noch vor fünf Jahren. Die FPÖ könnte am Sonntag einen Erdrutschsieg einfahren. Verliert die ÖVP rund zehn Prozentpunkte und gewinnt die FPÖ rund zehn dazu, sind die Freiheitlichen vorn. Auszuschließen ist das nicht. ÖVP und FPÖ scheinen in diesem Wahlkampf kommunizierende Gefäße zu sein, was der eine verliert, gewinnt der andere. Haslauer hat sich daher im Wahlkampffinale ganz auf die FPÖ eingeschossen. Und mit ungewohnt scharfer Tonalität vor der Tonalität der FPÖ gewarnt. Diese – bei der FPÖ – erinnere an die Zwanzigerjahre des vorigen Jahrhunderts und sei aus Wien importiert.