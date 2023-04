Wie sagt man bei euch? Der Cola?

„Man hofft natürlich, dass das Feuilleton erkennt, wie großartig die Bücher sind.“ Über die Angst der österreichischen Autorinnen und Autoren vor der deutschen Literaturkritik und den schwierigen Umgang mit Austriazismen. Ein Gespräch mit Thorsten Ahrend, dem Programmleiter des deutschen Wallstein-Verlags.

Thorsten Ahrend ist seit 2004 Programmleiter der Belletristik bei Wallstein und Gesellschafter des deutschen Verlags. Eine Reihe österreichischer Autorinnen und Autoren publizieren bei ihm, unter vielen anderen Maja Haderlap, Teresa Präauer oder Clemens Berger. Zuvor war Ahrend Lektor bei Reclam und Suhrkamp. Seit 2018 ist er auch Geschäftsführer des Literaturhauses Leipzig.



Vor 30 Jahren haben Sie „Schlafes Bruder“ von Robert Schneider entdeckt. Inzwischen sind Sie Spezialist für österreichische Literatur. Das Manuskript wurde damals von sehr vielen Verlagen abgelehnt. Warum haben Sie an das Buch geglaubt?



Das war eine Stimme, die für mich sofort als eine singuläre Stimme vernehmbar war. Da riskiert ein ganz junger Autor sehr viel, erzählt was Unerwartetes, erzählt es auf eine unerwartete Weise mit ganz viel Pathos, der zugleich immer gebrochen ist und auch ins Komische führt. Das war keck und frech. Die Verlagsleitung kam damit gar nicht klar, dass wir jetzt lebende Autoren bringen wollten, noch dazu mit einer Geschichte von 1822 aus Vorarlberg. Aber es war nicht das erste österreichische Buch, das ich gemacht habe. Ich hatte davor schon einmal eine Auswahl von Christine Lavant gebracht.



Was hat Sie an der österreichischen Literatur angezogen?



Sie hat eine Intensität, die sich auch von der deutschen Literatur unterscheidet. Man redet viel über das Sprachbewusstsein, über die spielerischen Qualitäten dieser Literatur. Das sind alles grobe Verzeichnungen, die irgendwie stimmen und nicht stimmen. Am Ende muss jede Autorin, muss jeder Autor für sich betrachtet werden und hat diese Qualitäten oder eben noch nicht. Wenn man so verschiedene Persönlichkeiten nimmt, wie Peter Handke und Friederike Mayröcker, die ich ja beide länger betreut habe in meinen Suhrkamp-Jahren – natürlich haben die viel miteinander zu tun, und natürlich unterscheiden sie sich stark.



In Österreich haben Autorinnen und Autoren immer ein bisschen Angst vor dem deutschen Feuilleton.