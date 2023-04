Wiener sammeln um ein Fünftel mehr Plastikmüll

Gelbe Tonne bleibt trotzdem geschlossen.

Wien. Das mit Anfang des Jahres vereinheitlichte Müllsammelsystem – Chipssackerln, Metalldosen, Tetrapacks, Joghurtbecher und Ähnliches gehören nun in ganz Österreich in Gelbe Tonne oder Sack – zeigt Wirkung: In Wien wurde im ersten Quartal dieses Jahres um 20 Prozent mehr an Leichtverpackungen gesammelt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, hieß es von Altstoff Recycling Austria (ARA) und MA48 am Freitag.

Aufgrund der gestiegenen Menge an Abfall werden die 18.000 Wiener Gelben Tonnen nun auch öfter geleert, hieß es von der Müllabfuhr. Die gelben Müllcontainer sollen außerdem endlich die aktualisierten Aufkleber erhalten, die auf den gewünschten Inhalt hinweisen.

Eines bleibt jedoch wie gehabt: Die Deckel der Gelben Tonnen bleiben weiterhin geschlossenen. Eifrige Sammler sind also nach wie vor gezwungen, den sich anstauenden Plastikmüll einzeln durch die kleinen, runden Öffnungen zu stopfen. Der ARA zufolge haben die für Wien speziellen runden Einwurföffnungen den Fehlwurfanteil signifikant verringert – und zwar von 40 auf rund zehn Prozent.

„Die Qualität der Sammlung ist für ein vernünftiges Recycling extrem wichtig“, sagte Josef Thon von der MA48, der „auf weitere Steigerungen“ der Sammelraten „zur Ressourcenschonung und für den Klimaschutz“ hofft. Sperrige und größere Kunststoff- sowie Metallverpackungen sollen eben auf den Wiener Mistplätzen abgegeben werden.

Zwei Jahre haben die Wiener noch, um sich mit dem neuen Sammelsystem anzufreunden, dann steht die nächste Änderung bevor. Ab 2025 wird – um EU-Recyclingquoten zu erfüllen – ein neues Pfandsystem eingeführt. Neben bestimmten Glasflaschen wird es auch für Plastikflaschen und Getränkedosen ein Einwegpfand geben. (twi)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2023)