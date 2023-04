Beim Maibaum-Aufstellen ist die Welt der gemäßigten Konservativen noch in Ordnung. Politisch aber drohen sie zerrieben zu werden, warnt Politologe Biebricher.

Beim Maibaum-Aufstellen ist die Welt der gemäßigten Konservativen noch in Ordnung. Politisch aber drohen sie zerrieben zu werden, warnt Politologe Biebricher. Reuters

Der Politologe Thomas Biebricher macht sich in „Mitte/Rechts“ Sorgen um den Konservativismus in Europa. Warum Konservative die Gärtner der Gesellschaft sein könnten, aber heute Kirche wie Kapital gegen sich aufbringen.

Die Presse: Wenn man Ihr Buch liest, merkt man schnell, dass Sie selbst kein Konservativer sind. Sie zeigen aber, wie der Konservativismus in Europa in die Krise geraten ist. Ist Ihr Antrieb Schadenfreude oder Sorge?

Thomas Biebricher: Sorge. Es ist für liberale Demokratien sehr schwierig, sich zu erhalten, wenn es keine starken Mitte-rechts-Parteien mehr gibt, die sich vom Rechtspopulismus abgrenzen. Sie sind entscheidend für gesellschaftliche Wandlungsprozesse: Sie haben das Potenzial, Entwicklungen zu torpedieren. Aber zugleich sind sie die Akteure, die sich am besten dazu eignen, Energien der Skepsis und Ablehnung zu kanalisieren, daraus etwas Konstruktives zu machen. Wenn sie verschwinden, überlässt man das Feld den weiter rechts stehenden Parteien. Was dann passiert, zeigen die USA, wo alle Themen parteipolitisch aufgeladen sind und es keine überparteilichen Prozesse mehr gibt.

Was ist das Versprechen der Konservativen? Nur zu sagen: Alles soll so bleiben, wie es ist, wäre ja eher schlicht. In diesem Sinn verspottete John Stuart Mill, der Begründer des Liberalismus, die britischen Tories als „die dümmste Partei“. Aber Sie sagen: Es ist intellektuell und psychologisch sehr anspruchsvoll, ein Konservativer zu sein. Warum?

Konservative müssen zunächst entscheiden, welche Teile des Status quo sie erhalten wollen. Sie sind dann meist spät dran, können das Neue nicht mehr aufhalten. Wie gehen sie damit um? Es zeichnet die Konservativen geschichtlich aus, dass sie das, was sie bekämpft haben, als neuen Status quo anerkennen und sich zu eigen machen. Sie versagen sich mit viel Disziplin, das Rad der Zeit zurückzudrehen, Konflikte auf die Spitze zu treiben. Weil sie ein großes Bedürfnis nach Stabilität haben, ihrem staatstragenden Metawert: Das Wichtigste ist, dass die Dinge halbwegs stabil bleiben.

Gemäßigt Konservative sind für Sie nicht wie Ingenieure, sondern wie Gärtner. Inwiefern?