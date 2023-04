Med-Unis gegen Plätzeaufstockung

Engpässe und Mängel in der Versorgung seien Resultate von Verteilungsproblemen, sagen die Med-Uni-Rektoren. Mehr Ausbildungsplätze seien keine Lösung.

Wien. Die Rufe nach einem Gesundheitsgipfel werden lauter. Grund sind Hilferufe aus Spitälern und Ordinationen, in denen es immer öfter Engpässe in bestimmten Fachrichtungen gibt. Vor allem aus den Ländern kommen deshalb regelmäßig Rufe nach zusätzlichen Plätzen für das Medizinstudium. Zuletzt hat sich auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in seiner Rede „zur Zukunft der Nation“ für eine Aufstockung ausgesprochen, um die Versorgung mit Kassenärzten sicherzustellen.

Geht es nach den Rektoren der Med-Unis, wird damit vom tatsächlichen Problem abgelenkt. Für die Rektoren haben die Notlagen nichts mit einem Ärztemangel, sondern mit einem Verteilungsproblem zu tun. Ein Ausbau der Studienplätze sei als Gegenmaßnahme deshalb sinnlos, würde aber die Qualität von Ausbildung und Studium und auch die Österreicherquote beim Aufnahmeverfahren gefährden, warnten sie bei einem Hintergrundgespräch am Freitag. Dass in den 1960er-Jahren bei 11.000 Ärzten noch vor einer Ärzteschwemme gewarnt wurde und man nun bei über 48.000 von einem Ärztemangel rede, nannte Med-Uni-Graz-Rektor Hellmut Samonigg „absurd“.

15.400 treten bei Test an

Die Versorgungsmängel würden vielmehr durch Probleme bei der Verteilung entstehen, etwa zwischen Stadt und Land oder durch einen Mangel in bestimmten Fachrichtungen. Gleichzeitig leide das System darunter, dass es deutlich weniger Pflegepersonal gebe als etwa in Deutschland oder der Schweiz.

Gleichzeitig sei die Versorgungsdichte mit 5,5Ärzten pro 1000 Einwohner die zweithöchste in den OECD-Ländern. Und schon jetzt bilde man mehr Jungärzte als die Nachbarländer aus. 1850 Anfängerplätze pro Jahr stünden in der ähnlich großen Schweiz 1300 und im zehn Mal so großen Deutschland 12.000 gegenüber. Bis 2028 soll die Zahl auf 2000 Anfängerplätze steigen. Das ist für den Rektor der Wiener Med-Uni, Markus Müller, „gerade noch vertretbar“, reize allerdings die Leistungsfähigkeit der Universitäten massiv aus.

Unterdessen wurden am Freitag auch die Anmeldezahlen für den heurigen MedAT (Aufnahmetest für das Medizinstudium) veröffentlicht. Insgesamt haben sich 15.400 Personen mit 31. März 2023 verbindlich für die Aufnahmeverfahren am 7. Juli angemeldet. Das entspricht einem leichten Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (15.788). Das Aufnahmeverfahren der Med-Unis in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes-Kepler-Uni Linz findet heuer zum elften Mal statt. (APA)

