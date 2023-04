John Wayne ohne Pferde? Geht gar nicht!

Drucken

Hauptbild • Auch die Verfilmungen seiner Romane sind bereits Klassiker. John Irving, geboren 1942. • Popperfoto via Getty Images

John Irvings Roman „Der letzte Sessellift“ ist ein Mammutwerk, in dem der Vorkämpfer für liberale Lebenshaltungen alle Register zieht und von den 1940er-Jahren bis zur Präsidentschaft Trumps herauferzählt.

Die Anreißertexte sparen nicht mit Superlativen: Einer der bedeutendsten Erzähler, John Irving, ist nach sieben Jahren zurück – mit einer Liebesgeschichte, einer Geistergeschichte und einer Erzählung, die eine Lebensspanne „Sexualpolitik“ umfasst. Es ist nicht zuletzt dem gefälligen Stil geschuldet – aus dem Amerikanischen kongenial übersetzt von Anna-Nina Kroll und Peter Torberg –, dass auch dieses späte Mammutwerk ein Lesevergnügen bereitet. Die 1082 Seiten betiteln sich „Der letzte Sessellift“.

Freilich, die Rezensentin der „New York Times“, Alexandra Jacobs, urteilt über den fünfzehnten Roman John Irvings wie andere Rezensenten auch: nicht sonderlich enthusiastisch. „Predigerhaft und an manchen Stellen höhnisch derb, hat ,The Last Chairlift‘ erfreuliche Passagen, vorausgesetzt, die Luft ist klar und das Gelände glatt. Aber wenn Sie kein Irving-Superfan sind, der sich nach einer riesigen Zusammenschau der Dinge verzehrt, könnte Sie die Erzählfülle des Romans einfach ersticken.“ Kurz, der Roman sei „eine mit Details überfüllte (,overstuffed‘) Familiensaga über einen Drehbuchschreiber, der dem Autor selbst verblüffend ähnelt“.

Tatsächlich zeigt die Hauptfigur, Adam Brewster, die unter anderem eine Karriere als Wrestler und Drehbuchautor macht, Züge des Autors. Ansonsten steht jene Figur, eher klein, eher schmal, inmitten einer Familie und ihrer weiteren Umgebung, die typisch ist für das Figurenarsenal des amerikanischen Erzähltitanen Irving. Dieser, unterdessen über 80 Jahre alt, faszinierte und bereicherte das Publikum weltweit immer wieder mit seiner Sicht der Welt.

Als geistiger Kämpfer gegen Borniertheit und antiliberale Einstellungen sind seine Figuren auch im vorliegenden Roman mehr als bemerkenswerte Charaktere. Little Ray, eine nicht sonderlich erfolgreiche Slalomläuferin, die ihr Geld als Skilehrerin verdient, verbringt die Hälfte des Jahres in New England, um sich der liebevollen Erziehung ihres Sohnes Adam zu widmen – die andere Hälfte der Erziehung besorgen seine Großmutter Nana und zwei geschwätzige Tanten namens Abigail und Martha.