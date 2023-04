Raus aus dem Zement, bevor er trocknet

Simone Atangana Bekono, geboren 1991 in Dongen, Niederlande

Simone Atangana Bekono, geboren 1991 in Dongen, Niederlande Gaby Jongenelen

Die Furien als Vorbild: Simone Atangana Bekonos Roman über eine zornige junge Frau.

Es gibt kaum etwas, das nicht destruktiv ist in dieser Jugendstrafanstalt, aufgrund ihrer markanten Form Donut genannt, in der Salomé ihre Strafe absitzt. Es wird gepöbelt und geprügelt („Zickenorkan“). Als wäre das nicht schon genug, ist der psychologische Betreuer Frits auch noch ein dubioser C-Promi aus einer Realityshow namens „Hello Jungle“. Darin verbringen Niederländer einige Wochen in Ländern des Südens, zu Gast bei Familien, vor laufender Kamera – kulturelle Missverständnisse und quotenbringende rassistische Kommentare inklusive.

Die 1991 geborene niederländische Autorin Simone Atangana Bekono, die mit ihrem Debütroman „Salomés Zorn“ schlagartig bekannt wurde, hat ein literarisches Puzzle geschaffen. Denn im Kopf der Protagonistin Salomé herrscht Unordnung, die sich in Wut niederschlägt. In den sechs Monaten ihrer Haft beginnt sie, die Zeit zu zerlegen, Versatzstücke ihres Lebens immer wieder neu zu kombinieren, und sie fragt sich: Wann ist es schiefgelaufen und warum? Und wie kann aus dem Destruktiven wieder Produktives werden?

Wir erfahren, dass Salomé in einem niederländischen Dorf lebt, ihr Vater aus Kamerun stammt und die Familie einmal dorthin reiste, um die Kinder mit den Verwandten bekannt zu machen. Wir erfahren von einer Tante, die in Salomé etwas Besonderes sieht, Céleste, die zunächst als Mutter und Hausfrau in Yaoundé lebt, dann nach Barcelona zieht, studiert und zur Feministin und Kritikerin des Kolonialismus wird.