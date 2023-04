Auf einen Wiener Kaffee nach Prag

„Der Zug von Prag nach Wien sollte Franz Kafka und in der Gegenrichtung Milena Jesenská heißen.“

Wenn man die zwei Eisenbahner fragt, wo das Herz von Mitteleuropa schlägt, sind sich beide sofort einig: „In Wien. So war es. So ist es. So wird es auch bleiben. Man muss sich nur die Bahnkarte von Europa anschauen.“

Für alle Eisenbahnmenschen ist der Fahrplanwechsel Mitte Dezember ein Ereignis. Diesmal war es für viele aber ganz besonders. Nach vielen Jahren, wenn nicht gar nach Jahrzehnten, fährt zwischen Wien und Prag wieder ein direkter Zug auf der alten historischen Strecke über České Velenice und Gmünd. „Silva Nortica“, wie er getauft wurde, schlängelt sich durch Südböhmen und das Waldviertel. Auf der sogenannten Franz-Josefs-Bahn, wie man in Österreich immer noch sagt, der Strecke zwischen dem Wiener Franz-Josefs-Bahnhof und dem Prager Hauptbahnhof, der bis 1918 „Prag Kaiser-Franz-Josefs-Bahnhof“ hieß.

Das Böhmische Paradies ist die Gegend, aus der ich komme. Lomnice nad Popelkou, die kleine Stadt, in der ich neben Berlin immer noch wohne. In das Wirtshaus „Zum Stadion“ gehe ich mit meinem Vater, der Wien immer noch als „Hauptstadt“ bezeichnet, obwohl er nie da war, Bier trinken.

Wir stoßen mit ein paar Freunden an. Und dann eine kurze Frage in die Runde: „Österreich – was fällt euch dazu ein?“

„Wien.“ – „Linz. Linzer Augen, diese Weihnachtsplätzchen, die alle Tschechen so lieben. Und niemand macht sich irgendwelche Gedanken, dass sie eigentlich aus Linz kommen.“ – „Mein Großvater lebte vor dem Ersten Weltkrieg in Wien. Als Zimmermann. Hier hat er seine Frau kennengelernt, sie war dort Köchin. Er ist mit ihr zurück nach Böhmen. Doch vorher musste er noch in den Krieg für den Kaiser.“ – „Die Schlacht bei Königgrätz 1866, unsere gemeinsame Niederlage, unser Waterloo. Hier im Böhmischen Paradies liegen überall die Toten. Die Preußen, die Österreicher . . . “ – „Radio Ö3. Man konnte es hier bei uns empfangen, das war ein Wunder. Das hat mich vor der Wende vielleicht vor dem Selbstmord gerettet.“

„Meine erste Westreise im Dezember 1989 ging nach Österreich. Obwohl es eigentlich gar nicht der Westen war und ist. Wien liegt doch viel östlicher als Prag oder das Böhmische Paradies.“– „Die gleichen Skandale in der Politik, die gleiche Korruption. Unser Andrej Babiš, der österreichische Babykanzler, wie hieß er noch mal? Ach egal, einfach die Skandale, die Vetternwirtschaft.“ – „Die tschechischen Familiennamen im Wiener Telefonbuch und an den Geschäften. Und die deutschen Familiennamen bei uns auf dem Friedhof.“ – „Wiener Kaffee mit Schlagobers, den wir hier trinken, und den niemand in Wien kennt.“ Und immer wieder kommt auch: „Die Eisenbahn.“