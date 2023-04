Sie sagen, wir sollen lebenslang lernen. Aber wozu?

„Von Heldentum ist nichts zu berichten.“ Robert Seethaler, geboren in Wien, lebt in Berlin.

Wie riecht es beim Fleischhauer? Warum soll man eigentlich lebenslang lernen? Wofür schämt sich Robert Seethaler – und seit wann? Und was findet er an verrückten Melodien und Bildern? Der Autor über seinen jüngsten Roman: „Das Café ohne Namen“.

Wien, 1966. Robert Simon eröffnet eine Gastwirtschaft am Karmelitermarkt. Das ist die Ausgangslage von Robert Seethalers neuem Roman, „Das Café ohne Namen“. Er handelt von Aufbruch und Niederlage, von Metzgern und Heumarkt-Ringern, Käseverkäuferinnen und Serviererinnen, die sich in dieser Nachkriegszeit einrichten, so gut es eben geht. Ein wenig erinnert die Geschichte an „Ein ganzes Leben“, in dem Seethaler ebenfalls unsentimental von einem Tiroler Knecht erzählte: ein Schicksal, das nur oberflächlich betrachtet traurig ist.



In Ihren Romanen werden die Figuren oft ordentlich gebeutelt. Und trotzdem haben sie etwas Tröstliches.

Wenn sich nach Lesungen Leute an mich wenden, dann fällt das Wort tatsächlich sehr oft: Trost. Wobei: Sehr oft ist jetzt übertrieben. Aber schon immer wieder mal.

Haben Sie eine Erklärung dafür?

Eigentlich nicht. Vielleicht ist es der Gedanke: Es geht ja offenbar doch. All das Scheitern – und trotzdem geht es weiter. Das Leben sollte ja kein Wettkampf sein, bei dem man sich pausenlos abstrampelt. Das fragwürdige Ziel, die Erwartung, ist offenbar stets irgendein Idealbild. Diese Idealbilder gab es schon immer in der Gesellschaft, aber mittlerweile sind sie individualisiert: Du kannst das, geh da hin, geh dort hin, mach dies, dann kannst du das. In meinen Geschichten erreichen die Menschen dieses Idealbild meistens nicht. Und leben. Oft gar nicht so schlecht.



Damit tut sich die moderne Gesellschaft schwer. Alle sind auf der Suche nach dem geglückten Leben. Der ideale Partner, die erfüllende Arbeit, der Gesprächspartner, der unsere Meinungen teilt.

Und dazu kommt dieser Appell, lebenslang zu lernen. Das klingt ja ganz gut. Aber wozu eigentlich? Was? Und für wen? Man muss auch einmal abgeben können.

Wobei das Schicksal Ihre Figuren ganz besonders beutelt.

Wer erlebt keine Schicksalsschläge? Einer verliert den Finger, der andere sein Bein, der andere seinen Verstand. Oder seine Frau. Wir alle kennen Krankheit, Verlust, man versucht die Fehlstellen, die sich so anhäufen im Laufe eines Lebens, irgendwie zu kompensieren, aber das gelingt halt nicht immer. Wir werden weniger und weniger, und schließlich lösen wir uns auf. Von Heldenhaftigkeit ist da nichts zu berichten.

Man muss kein Held sein.