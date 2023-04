Keine Haftung für diesen Text!

In diesem Fragebogen sind Gedankenanstöße zum Schreiben und zum Lesen enthalten. Verfahren Sie damit gern wie mit einem Schummelzettel. Überspringen Sie für Sie Unwichtiges! Machen Sie sich Randnotizen! Das ist kein Wissenstest, den Sie bestehen müssen.

Als Autorin habe ich die Erfahrung gemacht, dass an den Beruf oft eine unausgesprochene Erwartung geknüpft wird. Das Bild des Universalgelehrten hat sich über die Jahrhunderte zwar reichlich abgenützt, trotzdem schwingt in der Interaktion mit Autor:innen gern die Erwartung mit, sie würden jederzeit spontan Auskunft geben können über den Zustand der Welt. Man richtet Fragen an sie und hofft, sie beantwortet zu bekommen. Worüber sollte ein Autor oder eine Autorin aber Bescheid wissen? Sind sie nicht selbst eher Fragensteller? Als solcher hat sich etwa Max Frisch verstanden. Seine Werke – vor allem der berühmte Fragebogen, den er in seinem Tagebuch (1966–1871) entworfen hat – stoßen einen Dialog an, und statt uns mit fertigen Antworten zu füttern oder gar abzuspeisen, mehren sie die vorhandenen Unsicherheiten in uns. „Sind Sie sich sicher, dass Sie die Erhaltung des Menschengeschlechts, wenn Sie und alle Ihre Bekannten nicht mehr sind, interessiert?“, lautet zum Beispiel eine der Fragen, die das Thema „Erhaltung des Menschengeschlechts“ eröffnen. Und weiter: „Warum?“ Mit dem lapidaren Verweis: „Stichworte genügen.“ Es ist dies eine existenzielle Frage. Eine, die gerade heute, da wir mehr denn je an unserem Untergang laborieren (Stichwort Klimakrise), zum Nachdenken über uns und unser Ethos anregt. Gleichzeitig ist es eine Frage, die ins Unvorstellbare ragt. Den eigenen Tod, den seiner Nächsten und Liebsten mag sich kaum einer vorstellen.

Letztlich ist es ein Gedankenexperiment, das uns Max Frisch mit seinem Fragebogen mit auf den Weg gegeben hat. Eine Art Psychotest, bei dem es weder um die richtige noch um die falsche Antwort geht. In vielen Schweizer Haushalten sollen seine Fragen als Poster die Wände zieren. Zumindest habe ich das in einem Online-Beitrag des SRF gelesen, und ich halte es für denkbar, dass Leute, die sich die Fragen in der Küche aufgehängt haben, zu nächtlicher Stunde bei einem Glas Wein darüber ins Plaudern kommen. „Beneiden Sie manchmal Tiere, die ohne Hoffnung auszukommen scheinen, z. B. Fische in einem Aquarium?“ ist womöglich der Auftakt zu einer angeregten Konversation.

Um auf die eingangs gestellte Frage zurückzukommen: Worüber genau sollte ein Autor oder eine Autorin Bescheid wissen? Ich bin zweigeteilt: Einerseits finde ich es schade, dass – wenn es um gesellschaftspolitische Herausforderungen geht – kaum je darauf gehört wird, was die, die sie uns in ihren Werken vor Augen führen, dazu zu melden haben. Sie werden zwar befragt, und ihre Antworten werden zur Kenntnis genommen. Eine breite Wirkung erzielen sie damit in seltensten Fällen. Andererseits sind es die Werke, die für sich sprechen. Was sollte ein Autor oder eine Autorin dem noch hinzufügen? Müssen sie darüber hinaus noch Stellung beziehen? Sie merken es vielleicht: In meinem Essay geht es um Fragen, und in der Natur von Fragen liegt es, dass eine Frage jeweils eine andere nach sich zieht. Und dass wir beizeiten nichts anderes zu erwidern wissen als ein beschämtes „Weiß ich nicht“, liegt ebenfalls in der Natur des Frage-und-Antwort-Spiels. Meiner Ansicht nach ist es sogar gesund, etwas nicht zu wissen. Viel zu oft glauben wir, etwas zu wissen, dabei meinen wir es bloß, und wir vergessen, dass unsere Meinungen einem Wandel unterworfen sind. Heute Raucher, morgen Nichtraucher (seltener umgekehrt, aber es soll vorkommen). Wozu also rechthaberisch an unseren Standpunkten festhalten? Außer es handelt sich um Grundlegendes und Unverhandelbares? Halten wir es nicht aus, dass es Meinungen gibt, die von unseren abweichen?