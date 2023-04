Mercedes toppt Erwartungen

Autoindustrie. Der Stuttgarter Autobauer überraschte seine Anleger mit guten Ergebnissen im ersten Quartal.

Wien. Hohe Verkaufspreise bescheren dem deutschen Autobauer Mercedes-Benz trotz des drohenden Konjunkturabschwungs einen guten Start ins heurige Jahr. Im ersten Quartal übertraf der Konzern mit seinem Gewinn vor Zinsen und Steuern laut vorläufigen Zahlen den starken Wert aus dem Vorjahreszeitraum.

Die Nachfrage bei teuren Luxusmodellen verschafft dem Unternehmen weiter eine hohe Profitabilität im Kerngeschäft mit Autos. Die Marge fällt angesichts höherer Materialkosten und gestiegener Ausgaben für Forschung und Entwicklung allerdings nicht mehr ganz so glänzend aus wie im Vorjahr.

Dafür kam auch vom Geschäft mit Lieferwagen Rückenwind, die Geschäfte insgesamt spülten unerwartet viel Geld in die Kassen des DAX-Konzerns. Allgemein übertreffen die Eckdaten des Konzerns die Erwartungen des Kapitalmarktes: Über längere Zeit hatten die deutschen Autobauer wegen des knappen Angebots infolge des Teilemangels und dank starker Nachfrage hohe Preise im Verkauf fordern können. Laut Branchenexperten könnte sich das Blatt heuer aber wenden: Verbraucher und Firmen könnten wegen hoher Inflation und steigender Zinsen intensiver prüfen, welche Anschaffungen nötig sind.

Mercedes konnte die Sorgen von Anlegern – zumindest in den ersten drei Jahresmonaten – nun aber weitgehend zerstreuen. Die Mercedes-Aktie legte am Freitag nach Handelsbeginn an der DAX-Spitze um 1,1 Prozent auf 68,98 Euro zu. (APA/dpa-AFX)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 22.04.2023)