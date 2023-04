Rote Zahlen bei Rosenbauer

Jahresergebnis. Der oberösterreichische Feuerwehrausrüster meldete einen Verlust von 22,3 Mio. Euro.

Wien. Anhaltende Schwierigkeiten in den Lieferketten und deutlich höhere Materialpreise, die offenbar nicht in ausreichendem Maß weitergegeben werden könnten, setzen den oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer unter Druck. Für das vergangene Geschäftsjahr stand unterm Strich ein Verlust von 22,3 Millionen Euro, nachdem das börsenotierte Unternehmen 2021 noch ein Plus von 23,2 Mio. Euro einfahren konnte. CEO Sebastian Wolf bezeichnete 2022 bei einer Pressekonferenz am Freitag als das „schwierigste Jahr in der Geschichte von Rosenbauer“. Man habe zum großen Teil Fixpreisverträge, die in Kombination mit den langen Lieferzeiten eine schwierige Situation für die Hersteller bedeuteten. Die Umsatzerlöse gingen im Jahresvergleich leicht auf 972,2 Mio. Euro zurück. Das Verlust vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel mit minus 10,6 Mio. Euro noch stärker aus, als es das Unternehmen im Februar erwartet hatte. Zum Ergebnis hätten auch Sondereffekte durch die Teilnahme an einer Leitmesse sowie Kosten zur Umstrukturierung beigetragen. Die Ebit-Marge betrug minus 1,1 Prozent. Angesichts des Ergebnisses soll die Dividende für das Geschäftsjahr 2022 entfallen. Gegen Jahresende habe sich die Lage etwas verbessert. Positiv gab sich der Konzern auch in Hinblick auf den Auftragseingang. Dieser sei mit 1,23 Mrd. Euro hoch wie nie gewesen, allerdings sei das zum Teil auch auf die Preiserhöhungen zurückzuführen. Auf der anderen Seite sei dafür auch ein Plus im Nicht-Fahrzeuggeschäft, etwa bei Ausrüstung und Kundenservice, verantwortlich. Der Konzern ist weltweit tätig, wobei vor allem Nordamerika an Bedeutung gewonnen habe. Hier sehe man durch Anteilsübernahmen von US-Minderheitseigentümern neue Möglichkeiten. Dadurch habe sich unter anderem aber auch die Nettoverschuldung deutlich erhöht – von 203,6 auf 319,9 Mio. Euro.

Die Aussichten für 2023

Für heuer rechnet das Unternehmen mit Verbesserungen in der Lieferkette und einem Umsatz von über einer Milliarde Euro. Die Ebit-Marge soll sich gegenüber 2022 um vier Prozentpunkte verbessern. Zudem forciere man Kostensenkungen sowie eine höhere Profitabilität. Auch bereits getroffene Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und angepasste Preise für neue Ausschreibungen sollen Wirkung zeigen. (lal)

