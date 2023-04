Jetzt haben sie uns gekauft, die Deutschen

Um es mit Nestroy zu sagen: Wenn alle Stricke reißen, häng ich mich auf. DAS ist österreichisch! Über den Zustand der Germanistik hierzulande.

Lange, bevor er als österreichischer Literaturwissenschaftler einen Lehrauftrag am Dubliner Trinity College bekam, pflegte Clemens Ruthners Großmutter ihrem Enkel zu sagen: „Du wirst schon sehen. Das nächste Mal kommen sie – die Deutschen – nicht mit Panzern, sondern mit Aktentaschen.“ Der Satz erinnert frappant an das Diktum Herrn Matreis aus Ingeborg Bachmanns Erzählung „Drei Wege zum See“: „Es sind überhaupt nur noch Deutsche da, jetzt haben sie es endlich fertiggebracht, jetzt haben sie uns gekauft, und die haben denen keinen Riegel vorgeschoben, unsere Regierungstrottel, die das hätten kommen sehen müssen. Und nun musste er noch auf seine alten Tage erleben, dass Kärnten den Deutschen gehörte. Die neuen Besitzer spielten sich schon auf wie die Herren. (. . .) Und unsere Leute kuschen, das gleiche einer Okkupation. (. . .)“ Tja, österreichische Literatur halt, Regionalliteratur.

Dabei ging es bei Bachmann vor einem halben Jahrhundert nur um „Fremdenverkehr“, um Topfenkuchen versus Käsesahnetorte. Peanuts, sozusagen. Clemens Ruthner dagegen spricht von der „freundlichen Übernahme“ österreichischer Unis durch Deutsche – also statt Internationalisierung wie überall in Europa: Germanisierung. An der Uni Graz, berichtet Ruthner, sind inzwischen zwei Drittel aller Professuren der geisteswissenschaftlichen Fakultät „fest in deutscher Hand“, an der Klagenfurter Germanistik ebenso wie an der Wiener Romanistik alle Professuren – was zwangsläufig dazu führt, dass „zum Beispiel die Lehrstühle für deutschsprachige Literatur nicht mehr viel mit dem tatsächlichen Kulturbetrieb des Landes zu tun haben“. Gipfel der Ungeheuerlichkeit: Eine deutsche Literaturprofessorin in Wien lehnte es ab, eine Dissertation zu Heimito von Doderer zu betreuen, denn sie mache „keine Regionalliteratur“. Doderer hätte die Dame daraufhin sicher ausgepeitscht, und Herr Matrei dreht sich auf dem Friedhof Klagenfurt-Annabichl gerade im Grab um. Apropos Sterben: Der „Tod der Literatur“ wird ja immer wieder einmal annonciert: Der letzte Schrei ist aber der Tod der österreichischen Literatur durch deutsche Literaturwissenschaft in Österreich. Die Literatur und die Literaturgeschichte der Austrian Aborigines wird auf diese Weise bald verschwunden sein. Und die haben denen keinen Riegel vorgeschoben, unsere Regierungstrottel, die das hätten kommen sehen müssen.