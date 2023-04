Wien bei Nacht

Teil 13 von 52

. . . was bisher geschah. In Wien gehen die Lichter aus, die meisten Menschen schlafen schon. Der Lieferdienst Wien nutzt die Aufmerksamkeit hier für ein kleines Mitarbeiter:innen-Recruiting (w/f/d).

Geografiestudent Moritz steht in der kleinen Küche der studentischen Wohngemeinschaft, füllt seinen kalt gewordenen Eintopf aus Dosenmais, Reis und Kartoffeln in eine Tupperware-Dose seiner Mutter und stellt das Ganze pflichtbewusst in den Kühlschrank. „Morgen“, sagt er, „wird man sich dann darüber freuen.“ Wie überhaupt Aufgewärmtes am nächsten Tag oft besser schmeckt. Moritz hat hierin Erfahrung, und das ist gar nicht metaphorisch gesprochen, auch wenn sich das Bild von der aufgewärmten Mahlzeit auf seine Studienkolleginnen Hanna und Ellis übertragen lässt. Die beiden streiten sich nämlich nicht zum ersten Mal, aber doch zum ersten Mal wegen eines Mannes in Kombination mit einem Fahrrad.