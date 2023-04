Erneutes Remis bugsierte Arsenal in Liga ins Hintertreffen

Verfolger Manchester City vor Heim-Duell mit Londonern nach Verlustpunkten voran - Gabriel Jesus: "Haben dort zu gewinnen" - Arsenal-Coach Arteta von seiner Truppe angetan

Premier-League-Tabellenführer Arsenal ist im Finish der englischen Fußball-Meisterschaft eher nur noch Herausforderer von Titelverteidiger Manchester City denn Gejagter. Zwar liegen die Londoner noch immer an der Spitze, doch nach Verlustpunkten liegen sie einen Zähler hinter City. Ausschlaggebend dafür sind drei Unentschieden in Folge, zuletzt am Freitag ein Heim-3:3 gegen Schlusslicht Southampton. Arsenal-Coach Mikel Arteta bleibt vor dem Titel-Duell aber optimistisch.

Am Mittwoch treffen die beiden einzigen Titelanwärter in Manchester aufeinander. Sollte Manchester City alle anderen sieben seiner noch acht Spiele gewinnen, müsste Arsenal für seinen ersten Meistertitel seit 2004 den Schlager gewinnen. Das sieht auch Arsenals Gabriel Jesus so, der Brasilianer hat eine City-Vergangenheit. "Wenn wir die Champions sein wollen, haben wir dort zu gewinnen - das ist es. Es ist ein schwieriger Moment, aber wir müssen jetzt bis zum Ende zusammenstehen."

Arteta macht die Einstellung seiner Truppe Mut. Gegen Southampton war man 0:2 zurückgelegen, die beiden letzten Arsenal-Tore fielen erst im Finish. Danach gab es sogar noch die Sieg-Chance. "Die Reaktionen dieses jungen Teams sind unglaublich." Er könne nun das Match gegen den großen Konkurrenten kaum erwarten. "Diese Spiele willst du spielen. In solchen Positionen willst du sein. Wir werden einen unglaublichen Trip nach Manchester haben und uns darauf wirklich gut vorbereiten." Die Wettquoten sprechen indes freilich bereits mehr für einen Titel für Manchester.