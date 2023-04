Live ab 9 Uhr: Ex-Ministerin Karmasin steht vor Gericht

Die ehemalige Familienministerin Sophie Karmasin muss sich ab heute wegen des Vorwurfs des schweren Betrugs und wettbewerbsbeschränkender Absprachen verantworten. Die „Presse“ berichtet live aus dem Straflandesgericht Wien.

Sophie Karmasin hat in ihrem Leben bereits für vielerlei Schlagzeilen gesorgt. Zuerst als Meinungsforscherin, als welche sie nicht selten im Fernsehen zu sehen oder ihre Arbeiten in Zeitungen nachzulesen waren. Sodann als sie von der ÖVP als offiziell parteilose Ministerin für Familie und Jugend geholt wurde – vom 16. Dezember 2013 bis zum 18. Dezember 2017. Doch entgegen den Erwartungen, dass es nach ihrem Abschied aus der Politik ruhig um sie werden würde, sorgten publik gewordene Chats und Vorwürfe ehemaliger Weggefährten in ihre Richtung dafür, dass die 56-Jährige am 2. März 2022 verhaftet und in Untersuchungshaft gesteckt wurde. Heute, Dienstag, schreibt Karmasin erneut Schlagzeilen, denn sie muss sich vor einem Schöffensenat unter dem Vorsitz von Richter Patrick Aulebauer verantworten, ebenso wie der frühere Abteilungsleiter im Sportministerium, der 60-jährige G., dem Beihilfe zu den mutmaßlichen Absprachen zur Last gelegt wird. Für beide gilt die Unschuldsvermutung.

Worum geht es? Die kurze Antwort auf diese Frage lautet: um Absprachen bei der Auftragsvergabe von Studien für das Sportministerium (Karmasin soll dafür gesorgt haben, dass sie in drei Fällen Bestbieterin war). Und um unrechtmäßige Gehaltsfortzahlungen. In anderen Worten: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) geht von wettbewerbsbeschränkenden Absprachen (§168b Absatz 1 des Strafgesetzbuches) und schwerem Betrug (§147, Absatz 2 StGB) aus.

WKStA ortet „akkordierte Scheinangebote“

Die ausführlichere Version klingt wie folgt: Zwischen April 2019 und Juni 2021 soll Karmasin-Schaller, wie sie offiziell heißt, zwei andere Meinungsforscherinnen, darunter Sabine Beinschab (sie hat mittlerweile den Status einer Kronzeugin), angestiftet haben, überhöhte Preisanbote für die Ausarbeitung von Studien („Motivanalyse Bewegung und Sport“, „Frauen im Vereinssport“, „Kinder und Jugendliche im Vereinssport“) zu legen, die das Sportministerium finanzieren sollte. Zwei Studien wurden tatsächlich durchgeführt.

Dafür verrechnet wurden der Anklageschrift zufolge seitens der „Karmasin Research & Identity GmbH“ einmal 63.600 („Motivanalyse Bewegung und Sport“) im April 2020 sowie 63.890 Euro („Frauen im Vereinssport“) im Juli 2021. Für eine dritte Studie („Kinder und Jugendliche im Vereinssport“) belief sich Karmasins Anbot auf 68.980 Euro. Der mitangeklagte G., seines Zeichens Beamter im Sportministerium, soll den Inhalt der Studien im Vorfeld mit Karmasin abgestimmt und die Angebote der vermeintlichen Konkurrenz abgestimmt haben.

„In allen Fällen zielten die abgesprochenen Angebote darauf ab, dass (...) Karmasin Bestbieterin sein und den Auftrag (...) erhalten sollte“, ist in der Anklageschrift nachzulesen. Die anderen beiden Anbieterinnen sollten „akkordierte Scheinangebote“ legen und dafür „mit kleineren Subaufträgen“ bedacht werden. Mit der Zeit sollen enge Mitarbeiter von Sportminister Werner Kogler (Grüne) skeptisch geworden sein: „Im Kabinett und in der 'Stabstelle Strategische Kommunikation' bestanden Zweifel an der Notwendigkeit der Studie.“ Nachdem zwischenzeitlich bei ihr eine Hausdurchsuchung im Zusammenhang mit der ÖVP-Inseraten-Causa stattgefunden hatte, bei der Datenträger und sonstige Unterlagen sichergestellt wurden, zog Karmasin am 7. Oktober 2021 ihr letztes Angebot zurück. Als Begründung führte sie „Kapazitätsgründe“ an.

Karmasin: „Dann werde ich nichts verdienen“

Der zweite Anklagepunkt betrifft Gehaltsfortzahlungen nach Karmasins Ausscheiden aus der Bundespolitik. Per Bescheid des Kanzleramts wurde der Ex-Politikerin aufgrund eines von ihr gestellten Antrags eine 75-prozentige Fortzahlung der monatlichen Bezüge, ca. 13.100 Euro brutto, für die Dauer von höchstens sechs Monaten zuerkannt. Voraussetzung dafür war, dass Karmasin in dieser Zeit keine anderen Einkünfte haben durfte. „Dann werde ich nichts verdienen“, soll Karmasin auf entsprechende E-Mails aus dem Kanzleramt geantwortet haben. Dafür erhielt sie laut Anklageschrift von 19. Dezember 2017 bis 22. Mai 2018 „im Rahmen der Bezugsfortzahlungen insgesamt 78.589,95 Euro brutto“.

Mitte Mai 2018 teilte Karmasin mit, dass die Fortzahlungen eingestellt werden sollten, weil ab Ende Juni wieder Honorarnoten ins Haus stünden. Allerdings hatte sie der Anklageschrift zufolge schon vor diesem Zeitpunkt geldwerte Ansprüche für von ihr gehaltene Vorträge erworben. Zudem hatte sie demnach Anspruch auf 20 Prozent Provision bei Aufträgen, die Beinschab erhielt.

Während ihrer Untersuchungshaft (4. März bis 28. März 2022) ließ Karmasin gut 62.000 Euro ihrer Minister-Fortzahlung rücküberweisen. Im April nahm sie eine erneute Rücküberweisung vor. Insgesamt etwa 74.000 Euro.

Tätige Reue? Urteil am 9. Mai?

Für die WKStA liegt jedenfalls keine tätige Reue vor, da die Gehaltsrückzahlung ihrer Ansicht nach zu spät erfolgt sei: „Die (zunächst unvollständige) Schadensgutmachung erfolgte, weil MMag. Dr. Karmasin angesichts der medialen Berichterstattung zur Bezugsfortzahlung in Zusammenschau mit dem im gegenständlichen Verfahren dringenden Tatverdacht keine Möglichkeit einer erfolgreichen Verweigerung der Rückzahlung mehr sah.“

Fest steht: Der ehemaligen Politikerin drohen im Falle einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft; sollte sie eine Gefängnisstrafe erhalten, wird ihr die Zeit in U-Haft angerechnet. Verteidigt wird die Wienerin von den Anwälten Philipp Wolm und Norbert Wess. Die Verhandlung ist vorerst für drei Tage angesetzt; bleibt es dabei, könnte bereits am 9. Mai ein Urteil fallen.

Der Liveticker zum Mitlesen: