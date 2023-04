Salzburg-Wahl: Links-Chic und Windräder

Wer gewinnt? Wer wird in der nächsten Landesregierung von Salzburg ein(e) Macher(in) sein? Wer wird verlieren?

APA/BARBARA GINDL

Wie präsentieren sich die Landesparteien im Internet unmittelbar vor der Wahl? Die VP lobt Stabilität. Neue Hoffnung schöpft die FP. Die SP will mehr können. Die anderen konzentrieren sich indessen auf linke, grüne und liberale Kerngeschäfte.

Salzburg ist aus der Distanz von Wien, also aus der Perspektive von Gästen, die diese Bergwelt zumeist für die Sommerfrische oder im Winterurlaub besuchen, ein wunderbares Land. Was aber bewegt die Menschen dort politisch? Schauen wir kurz vorm Votum auf die Homepages der Parteien. Was hat Priorität?



Bei der Volkspartei, die nach rotem Intermezzo seit 2013 wieder den Landeshauptmann stellt, sucht man das Wort ÖVP auf ihrer ersten Seite vergeblich. Dort gibt es nur den „Startschuss“ für ein „überparteiliches Unterstützungskomitee“. Der Titel dazu: „Gemeinsam für LH Wilfried Haslauer“. Darunter ist der Landeshauptmann nicht von Granden, sondern von Fans umgeben. Mehr als tausend sind verlinkt, von A bis Z – ein Ex-Rennläufer, eine Ex-Festspielpräsidentin, Unternehmer, Arbeiter, Angestellte, Bauern, Beamte, Pensionisten. Und dann und wann ein Bürgermeister.