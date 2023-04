Der Spitzenkoch als sein eigener schärfster Kritiker

Seine Autorenküche hat Konstantin Filippou eine Fanschaft aus international erfahrenen Essern verschafft. An seinem kulinarischen Ich arbeitet er ständig, Griechisch wird es nur in den Dependancen des Restaurants.

Oft reicht es, nach der Kindheit zu fragen, wenn man wissen will, warum jemand wurde, was er ist. „Für meine Eltern war die Küche das Zentrum von allem, sie gaben Feste, luden Gäste ein“, erzählt Konstantin Filippou. „Wir fuhren eineinhalb Stunden oder mehr, um gut zu essen, nicht in Sternerestaurants, sondern um den besten Kaisergranat und die besten Calamari zu essen oder den besten Tafelspitz, wenn wir in Österreich waren.“



Filippou wuchs kulinarisch zweisprachig auf, der Vater ist Grieche, die Mutter aus Graz. „Beide kamen beruflich viel herum, reisten zu Messen und aßen sehr weltoffen, multikulturell. Es hat mich geprägt, dass meine Eltern Essen als etwas Wichtiges betrachteten. Mein Vater liebte es auch, Gästen und Besuchern die Gegend zu zeigen. Beide Eltern waren die typischen Stammkunden: Wenn ein Lokal gut war, kamen sie immer wieder.“