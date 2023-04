Unter 20 Euro im Casa Mora

Nicht ganz neu, aber völlig zu Unrecht erst jetzt entdeckt: die Casa Mora in der Possingergasse mit feinsten Empanadas, seltenen Tostadas und kolumbianischer Hausmannskost.

Don't judge a book by it's cover, sagen die Briten gern. Und manchmal gilt das auch für Lokale. Die Casa Mora zum Beispiel wirkt von außen nicht wahnsinnig einladend – sofern man sie neben dem großzügigen Schriftzug des Pilzkompetenzzentrums überhaupt wahrnimmt –, und die Ecke Possingergasse/Koppstraße verbindet man gemeinhin eher mit Beton und Verkehrslärm. Wahrscheinlich der Grund dafür, dass man das Lokal erst nach fast drei Jahren entdeckt hat. Völlig zu Unrecht!



Denn wer sich von alledem nicht abhalten lässt, wird maximal überrascht. Sobald man eingetreten ist, wähnt man sich fast im siebenten Bezirk: Ziegelwände, Lederbänke, Polsterungen aus alten Kaffeesäcken, ein Blick in den grünen Innenhof, im Hintergrund läuft dezente Latinomusik: oha! Und dann natürlich das Essen, das man so in Wien sonst nirgends findet: Während sich die lateinamerikanische Küche in Wien im Wesentlichen auf Mexiko beschränkt, kocht Zuleima Olaya Mora hier kolumbianisch auf. Von extrem gschmackigen kleinen Empanadas mit Rind, Huhn oder Spinat (drei Stück 5,90 Euro) über Arepas mit Chorizo oder Chicharrón – knusprigem Schweinebauch (drei Stück 8,50 Euro) – bis zu Tostadas, den zweifach frittierten grünen Kochbananen, nach denen in Südamerika so mancher süchtig wurde: mit butterweichem würzigem Rindfleisch zum Beispiel, herrlich (8,20 Euro).



Das ist freilich längst nicht alles, was die kolumbianische Küche hergibt. Und so kocht Olaya Mora in ihrer winzigen Küche – die an eventuellen längeren Wartezeiten schuld ist – auch jeden Tag ein Menü mit kolumbianischer Hausmannskost: von Garnelenreis über Rindfleisch mit Kochbananen und Huhn mit Chorizolinsen (Menüpreis 12,90, mittags 9,90 Euro) bis zum kolumbianischen Bauernschmaus (17,90 Euro). Auch Nachtisch gibt es, zum Beispiel die in ganz Lateinamerika und den USA verbreitete Torta de tres leches (4,20 Euro). Wer sich kurz in Kolumbien wähnen möchte – oder einfach mal etwas Neues ausprobieren will: nur hin!



Casa Mora, Possingergasse 59-61, 1160 Wien, Di-Sa 12-22 Uhr, www.casamora.at

