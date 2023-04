Tulpenvasen sind Geschmacksache, eigentlich wichtiger als die Form ist die Vasenfarbe.

Wir fliegen gerade über Holland und unter uns blitzen die Farben der Tulpenfelder in voller Blüte. Gelb, Rosa, Knallrot. „Ich mag Tulpen“, sagt Renate G. neben mir, „obwohl sie eigentlich so langweilig sind.“ Das ruft meinen sofortigen Widerspruch hervor, denn auch das mickrigste Tulpensträußchen kann in Szene gesetzt werden. Man braucht nur die richtige Vase dafür.