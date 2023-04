Fehler im System

Im März wollte Sotheby's die erste NFT-Auktion von Glitch Art abhalten. Weil alle Künstler männlich waren, wurde es zum Skandal. Der zweite Anlauf setzt auf Diversität.

Glitch Art – einfach ausgedrückt digitale Kunst, die erst durch einen künstlich herbeigeführten Fehler, einen „glitch“, zur Kunst wird – ist eine Spielform der Digitalkunst, die zuletzt mit dem Aufschwung dieses Genres ebenfalls mehr Aufmerksamkeit bekommen hat. Und weil Sotheby's sich in dieser Sparte gern als Vorreiter gibt, sollten Ende März im Rahmen des Natively-Digital-Sales namens „Glitch-ism“ Werke führender Glitch-Künstler versteigert werden. Doch es kam anders. Denn unter den 17 gelisteten Künstlern gab es keine einzige Frau. Die Glitch-Art-Community protestierte. Der Künstler Patrick Amadon kündigte via Twitter an, dass er seine Arbeiten zurückziehe, weil keine Künstlerinnen in der Auktion vertreten seien. Auch andere an der Auktion beteiligte Künstler äußerten Bedenken. Und so wurde aus der Premiere ein Skandal. Sotheby's sah sich gezwungen, die Auktion zu stoppen, zu überdenken – und neu zu starten.



Neustart. Für den zweiten Versuch holte sich das Auktionshaus zwei Kuratorinnen aus der Szene, Dawnia Darkstone und Dina Chang. Und gab der Auktion den Titel „Glitch: Beyond Binary“.

Die Zusammenstellung zielt darauf ab, die verschiedenen Gruppen von Künstlern aufzuzeigen, die die Glitch-Art-Community ausmachen: „Eine Community, die sich nicht nur als männlich oder weiblich identifiziert, sondern aus Menschen aller Arten von Geschlechtsidentität und -ausdruck, sexueller Orientierung, Rasse, ethnischer Zugehörigkeit, Sprache, Größe, Fähigkeit, Klasse, Religion, Kultur, Subkultur, politischer Meinung, Alter, Bildungsniveau, Beruf und Hintergrund zusammensetzt“, heißt es auf der Sotheby's-Website im Begleittext zur Auktion. „Glitch: Beyond Binary“ unterstreiche, dass Auktionshäuser eine Verantwortung haben, die über die Erzielung von Profiten hinausgehe.