Dorotheum: Die Töchter Alter Meister

Der Boom bei Kunst von Frauen hat auch vergessene Alte Meisterinnen wieder in den Fokus gerückt. Das Dorotheum versteigert Anfang Mai mehrere Werke.

Während Arbeiten von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Botticelli in Ausstellungen und bei Auktionen regelmäßig Furore machen, blieben jene von Alten Meisterinnen lang im Verborgenen. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Mit dem generellen Aufschwung von Künstlerinnen quer durch alle Epochen erlangen auch Alte Meisterinnen die längst überfällige Anerkennung. In der kommenden Altmeisterauktion am 3. Mai werden etwa im Wiener Dorotheum gleich vier Alte Meisterinnen aufgerufen. Gerade das Dorotheum hat sich bei den Künstlerinnen dieser Sparte einen Namen gemacht.

Künstlerinnen sind laut Vera Hinteregger, Kunsthistorikerin im Dorotheum, zwar seit der Antike namentlich dokumentiert, aber erst mit der Verbreitung humanistischer Ideale im Zeitalter der Renaissance sei es einer größeren Zahl an Malerinnen gelungen, in der männerdominierten Kunstproduktion Fuß zu fassen. „Da Frauen der Zugang zu den großen Werkstätten verwehrt blieb, hielt sich ihr schöpferischer Output in Grenzen. Die meisten Malerinnen des 16. und 17. Jahrhunderts entstammten Künstlerfamilien mit Zugang zu Malereibedarf und Bildung und arbeiteten in der Regel fast ausschließlich in der familieneigenen Werkstätte“, so Hinteregger. Das trifft auch auf Artemisia Gentileschi, Fede Galizia und Orsola Maddalena Caccia zu, die allesamt mit Werken in der kommenden Auktion vertreten sind.