Die laute Stereoanlage kehrt leise zurück

Der Trend zur Schallplatte lässt auch die Nachfrage nach Stereoanlagen steigen. Viele „Early Adopter“ des digitalen Hörens zieht es zurück zum warmen, analogen Sound – und sie besinnen sich auf die „veraltete“ Form des (oft gemeinschaftlichen) Hörens.

Man kann ja auf der Zeitachse auch nach hinten entdecken“, sagt Walter Gröbchen, ein Mann, der seit Jahrzehnten als Radiomacher, Labelbetreiber, Autor und sogar als DJ Musik, die er gut findet, in möglichst viele Kommunikationskanäle einspeist. Mit Entdeckerlust lassen sich auch jene Verhaltensweisen erklären, die bewusst dem Mainstream ausweichen. „Derzeit feiert die CD ein Comeback in Japan. Dort entdeckt man gerade wieder, welch gutes Medium sie eigentlich ist“, sagt Reinhold Weber, der Betreiber des Plattengeschäftes Audiocenter in der Wiener Innenstadt. Er selbst verkauft derzeit aber mehr Vinyl als Compact Discs.

Der gleichfalls dem Mainstream zuwiderlaufende Trend zur Schallplatte ist mittlerweile wieder wohl gelittener Bestandteil des Umsatzes jener multinationalen Plattenfirmen, die Vinyl in den frühen Nullerjahren ersatzlos eliminieren wollten. Auch viele von denen, die ihre Anlage beim Umstieg auf Streaming & Co. verkauften, kehren wieder reumütig in die Welt von Stereo und HiFi zurück. „Es gibt nichts Nervigeres als eine schlechte Internetverbindung beim Streaming“, stöhnt Gröbchen, der stets hin- und hergerissen war zwischen dem frühen Aufspringen auf Trends und dem Bewahren der Errungenschaften. Auch ihn hat es erschreckt, dass so viele Menschen ihre Hi-Fi-Qualität so rasch aufgegeben haben, um ihrer Musik aus Computerlautsprechern oder mit suboptimalen Kopfhörern zu lauschen. Weil er als Labelbetreiber auch einen Laden führen wollte, in dem man seine Produktionen ohne viel Herumsucherei erwerben kann, sah er sich nach einem Geschäftslokal um.