Meine Güte, sind wir alle blass. Blass wie Mozzarella. Das macht der lange Winter, das macht auch der zu kalte April, das machen aber vor allem die Sonnenbrillen, die da plötzlich wieder dunkel in den Gesichtern picken, bei mir ja auch. Ich bin dafür sogar extra umgekehrt, zwei Stockwerke wieder hochgelaufen, früher habe ich einfach das rechte Auge zugekniffen, aber das mache ich nicht mehr, davon kriegt man Falten.

In den Straßen wurlt es. Es wird lauter gelacht. Lauter geredet. Beschwingter ausgeschritten. Die Touristen erkennt man daran, dass sie ausgelatschte Sneaker tragen und die Jacken um die Hüfte schlingen. Ein kleines Mädchen ist mit seinem Opa unterwegs, ich nehme an, sie hat den adretten Spitzenkragen für ihn angezogen, sie hält stolz ein geflochtenes Körbchen mit Schoko-Eiern und grüner Deko in der Hand, was macht es schon, dass Ostern längst vorbei ist. Eine Frau und ein Mann stehen vor einer Auslage, betrachten Teetassen mit bunten Fischen drauf, und sie streichelt durch das weiße Hemd seinen Bauch. Es ist eine überraschende, intime Geste, ich schaue weg und gehe weiter, obwohl mir die Teetassen auch gefallen.

Ich brauche keine Teetassen. Ich kenne niemanden, der Teetassen braucht.



Ein Paradiesvogel! Woran man noch bemerkt, dass der April zu kalt war? Neben all den Frühlingsmenschen mit ihren kurzärmligen Leiberln und nackten Knöcheln findet sich noch der eine oder andere Wintermensch, der dem Frieden nicht traut, der noch ein letztes Mal (ein letztes Mal?) den grauen Steppmantel ausführt samt Schal. Und Sommermenschen sind rarer als sonst um diese Zeit. Sie wählen andere Farben. Hell und knallig statt dunkel und gedämpft. Etwa die alte Dame mit dem schneeweißen Haar, die im Gastgarten meines Lieblingscafés Marillen-Palatschinken isst: Ihre Jacke ist blitzblau, ihr Lippenstift korallenrot, ihre großen Ohrringe glänzen. Und wo hat sie diesen psychedelisch gemusterten Stock her? Sie schaut fantastisch aus, wie ein Paradiesvogel unter lauter Tauben und Spatzen.

Ich nehme am Nebentisch Platz. Ich war schon länger nicht mehr hier, mein Kellner ist neu und auf korrekte Art unfreundlich, aber der Apfelstrudel schmeckt wie immer, und der Schlag ist richtiger Schlag, nicht so ein pappiges Zeug aus der Sprühdose. Neben mir die Runde von geschäftigen Männern fragt mich, ob ich einen Sessel entbehren kann. Und noch einen Sessel. Und einen Polster. Und einen Aschenbecher. Ich brauche nichts, ich will hier nur schreiben.

Als ich die Sonnenbrille abnehme, sehe ich: Im Rahmen pickt noch ein bissl Sand, wie ein Versprechen. ⫻

