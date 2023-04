Radsport: Der unheimliche Meister aller Klassen

Der Slowene Tadej Pogačar stellt die Radwelt auf den Kopf, seine spektakuläre Triumphfahrt kann er heute mit dem „Ardennen-Hattrick“ krönen. Dazu muss er beim ältesten Eintagesrennen der Welt ein besonderes Duell gewinnen.

Ein Fußballer, der gleich gut verteidigen wie Tore schießen kann? Ein Tennisspieler, der auf Sand wie Rasen der Allerbeste ist? Ein Skifahrer, der im Slalom und in der Abfahrt gewinnt? Im modernen Profisport ist das praktisch ausgeschlossen, es regieren die Spezialisten auf einer Position, mit einer Disziplin.

Ganz besonders gilt das für den Radsport: Die Besten sind entweder Klassementfahrer und stürmen die Berge der Tour de France hinauf oder sie sind Klassikerjäger, die mit wuchtigen Pedaltritten die „Monumente“, also die großen Eintagesrennen, dominieren. Training und Formaufbau werden auf ein paar wenige jeweilige Saisonhöhepunkte zugeschnitten. Ein Beispiel: Die Tour de France wird seit 1903 gefahren, die Flandern-Rundfahrt seit 1913, und in all diesen Jahren hatte es bisher nur zwei Fahrer gegeben, die sowohl die dreiwöchige Große Schleife durch Frankreich als auch das belgische Eintagesrennen gewinnen konnten: Louison Bobet in den 1950er-Jahren und Eddy Merckx Ende der 1960er-Jahre, also in einer längst vergangenen Ära.