Die für immer verlorenen Spuren im Fall Wirecard

Ermittlungen zu Wirecard gehen nur bis 2015 zurück. Dabei liefert gerade die Vorgeschichte den Schlüssel zum Finanzskandal. Sie bleibt unter Verschluss.

Villen, Privatjets, exzessive Champagnerpartys und mysteriöse Spionagegeschichten. Der Wirecard-Prozess begann mit großem Mediengetöse am 8. Dezember 2022. Inzwischen liegen die ersten 30 der insgesamt 100 angesetzten Prozesstage hinter dem angeklagten Ex-Wirecard-Chef Markus Braun. Die beiden anderen beschuldigten Manager sind Stephan Freiherr von Erffa (früherer Chefbuchhalter) und Oliver Bellenhaus (Dubai-Statthalter).

Die Staatsanwaltschaft München I wirft ihnen gewerbsmäßigen Bandenbetrug, Marktmanipulation, falsche Darstellungen in Geschäftsberichten und Untreue vor. Um das zu beweisen, stützt sie ihre Anklage auf viele Aussagen, allen voran die des Kronzeugen Bellenhaus. Die Kommunikation lief größtenteils über Telegram und Signal. Bellenhaus sagte aus, dass es E-Mails von Braun nicht gab. Der Kronzeuge beschuldigt den Österreicher, an der Spitze der Bande zu stehen. Braun hingegen sieht sich als Opfer, er sei reingelegt worden, habe von all den kriminellen Vorgängen nichts gewusst. Die Schuld gibt er Bellenhaus und dem einstigen Finanzvorstand Jan Marsalek, der kurz vor dem Kollaps untertauchte. Sein Leben gibt viele Rätsel auf. Zuletzt fand der Wiener Historiker Thomas Riegler laut der „Financial Times“ im Staatsarchiv Dokumente über dessen Großvater, Hans Marsalek. Der Anti-Nazi-Widerstandskämpfer soll ein russischer Spion gewesen sein.

Oliver Bellenhaus Kronzeuge. Nach Darstellung des bis zum Wirecard-Zusammenbruch 2020 in Dubai tätigen Managers Oliver Bellenhaus soll der mutmaßliche Milliardenbetrug schon viele Jahre vor 2015 begonnen haben. Bellenhaus sagte als Kronzeuge im Prozess aus.

Jan Marsalek Untergetaucht. Wirecards langjähriger Vorstand für das operative Geschäft ist nach dem Kollaps des einstigen DAX-Konzerns geflohen. Er ist im Wirecard-Prozess nicht angeklagt, die Ermittlungen gegen ihn laufen. Markus Braun sieht sich als Opfer von Marsalek.

Wirecard brach 2020 zusammen. Die Staatsanwaltschaft, die zurück bis ins Jahr 2015 ermittelt, will beweisen, dass bestimmte Geschäfte und damit verbundene 1,9 Milliarden Euro nicht existiert haben.

Es hätte alles so einfach sein können. Denn das Unternehmen fiel schon viel früher durch dubiose Geschäfte auf. Das System Wirecard lässt sich nicht verstehen ohne seine Vorgeschichte, die nun nicht mehr ermittelt wird. Auch die involvierten Personen aus dieser Zeit gehen frei.