Kommt Haslauer mit einem blauen Auge davon?

Bei der Salzburger Landtagswahl kämpfen ÖVP und FPÖ um Platz eins. Die KPÖ plus könnte zur größten Überraschung werden.

390.000 Wahlberechtigte, die aus acht landesweiten Listen 39 Landtagsmandate neu wählen – so lautete die Ausgangslage für die heutige Landtagswahl in Salzburg. Sie begleitete ein Wahlkampf, der im Vergleich zu etwa jenem in Niederösterreich durchaus sachlich ausgefochten wurde und in dem die Inhalte dominierten. Teures Wohnen, der Ausbau der Kinderbetreuung und die besten Mittel und Wege zur Energiewende lauteten die zentralen Inhalte, die in der Vorwoche noch bei TV-Duellen und Abschlussveranstaltungen debattiert wurden.

Trotz der Rufe nach einem Gesundheitsgipfel, die es auf Bundesebene angesichts einer zunehmend dramatischen Lage in manchen Spitälern inzwischen gibt, war das Thema Gesundheit und Pflege im Wahlkampf mehr Rand- als Reizthema. Überraschend ist das vor allem auch, weil das Corona-Management von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP), ähnlich wie jenes in Tirol und Oberösterreich, zum Teil breiter Kritik ausgesetzt war.

Die Landeshauptmannpartei hatte schon am 12. April in Bergheim den Endspurt eingeläutet. Die wenig aussagekräftigen Umfragen lassen befürchten, dass der erste Platz für die ÖVP nicht abgesichert ist. Alles unter 30 Prozent wäre für Haslauer heute eine deutliche Niederlage, der 2018 noch auf 37,8 Prozent kam. Alles über 25 Prozent wäre wiederum für FPÖ-Spitzenkandidatin Marlene Svazek ein riesiger Erfolg, die bei der letzten Wahl 18,8Prozent erreichte. „Es geht um Platz eins“, sagte Svazek bei ihrem Wahlkampfabschluss im Stieglkeller am Freitag, flankiert von Bundesparteichef Herbert Kickl. Sollte die FPÖ Erster werden, dann würde Kickl siegen, nicht Svazek, hat Haslauer bei seinem Abschluss gewarnt. Mit den Blauen würde „das politische Klima“ durch „Niedertracht, Neid und Boshaftigkeit“ bestimmt.



KPÖ plus könnte Einzug schaffen. Für die krisengebeutelte SPÖ geht es derweil darum, ihr historisch schlechtestes Ergebnis (2018: 20,0 Prozent) nicht zu unterbieten. David Egger verzichtete gänzlich auf Unterstützung der zerstrittenen Bundespartei. Auch, weil er sich als einer der Ersten als Unterstützer von Hans Peter Doskozil geoutet hat, der ab Montag neben Andreas Babler bei der Mitgliederbefragung gegen Pamela Rendi-Wagner antritt.

Martina Berthold (Grüne) und Andrea Klambauer (Neos) kämpfen unterdessen um den Verbleib in der Dirndlkoalition mit der ÖVP, die sich womöglich nicht mehr ausgehen könnte. Die größte Überraschung dürfte am Ende die KPÖ plus werden, sollte sie, erstmals seit 1945, wieder in den Landtag einziehen. Die 36 Abgeordneten im Salzburger Chiemseehof, die für fünf Jahre gewählt werden, werden anders als in Niederösterreich jedenfalls keine Relevanz für die Regierungsbildung haben. Denn in Salzburg gibt es keinen Proporz. Die Stimmenstärke entscheidet also nicht über die Verteilung der sieben Regierungssitze.

Erstmals können am heutigen Sonntag neben einer Stimme für eine Partei auch zwei Vorzugsstimmen abgegeben werden: je eine für eine Person auf der Landesparteiliste und je eine Stimme für jemanden auf der Bezirksparteiliste.

