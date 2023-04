Der grantige Staatsbesuch

Apropos Schah von Persien

Nasreddin Schah, der Herrscher Persiens, absolvierte 1873 eine Europareise. Als Krönung war Wiens Expo vorgesehen. Was war sein Eindruck? „Heute hat man mich in den Riesenbasar geführt, den man Weltausstellung nennt. Dort hat man ein gewaltiges Haus errichtet, mächtige Hallen aufgeführt und mit den Waren aller Völker dieser Erde gefüllt. So ist daraus ein ungewöhnliches gigantisches Basarungeheuer geworden zur Befriedigung der Eitelkeit, wie mir scheint. Was haben die Ungläubigenstädte für kostspielige Vergnügungen. Man spricht von Wien sechs Monate lang, alle Welt reist nach Wien, alle Welt preist Wien – nur so kann ich mir erklären,

dass dieser Spaß 17 Millionen wert sein kann.“